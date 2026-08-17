美股｜道指收市跌272點 油價升逾2.5%
投資者等待美國大型零售商發布季度業績，以了解美國消費者支出狀況。 此外，市場繼續觀望美伊局勢發展。美股周一（8月16日）下跌，道指日內最多跌337點，至收市仍跌272點。另外，美伊談判續陷僵局，國際油價至收市升逾2.5%。
本港時間8月18日
【04:28】Sandisk升近9% 微軟跌3%
道指收市報53,459.78點，跌272.63點或0.51%；納指收報26,644.91點，跌84.25點或0.32%；標普500指數收報7,745.06點，跌40.70點或0.52%。
重磅科技股方面，微軟跌3.04%、蘋果公司（Apple）跌0.11%、AI晶片龍頭Nvidia微跌0.07%。
多隻記憶晶片股上揚，其中美光科技（Micron Technology）升4.13%、閃迪（Sandisk）升8.88%，SK海力士ADR升3.04%。
【04:05】中概股指數收漲0.37%
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.37%。其中，阿里巴巴ADR升0.70%、名創優品跌8.81%。
【04:04】油價升逾2.5% 美元指數微跌
國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報84.50美元，升2.10美元或2.55%；10月倫敦布蘭特期油每桶收報90.87美元，漲2.35美元或2.65%。
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.63，跌0.03%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.59，約升0.13%。
【04:03】現貨金價約升1% Bitcoin現報6.4萬美元
金價方面。現貨黃金每盎司最新報 4,418.92美元，升42.33美元或0.97%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,217.19美元、24小時內約升1.9%。
【03:33】恒指夜期收報25,355點 低水98點
恒指夜市期指收報25,355點，跌68點，較恒指收市25,423點，低水98點，成交10,065張。
本港時間8月17日
【22:48】微軟跌逾2.5%
道指最新報53,507點，跌224點或0.42%；納指最新報26,739點，漲10點或0.04%；標普500指數現報7,773點，跌12點或0.16%。
重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現升0.83%；蘋果公司（Apple）跌0.44%、微軟（Microsoft）跌2.74%、Amazon挫0.93%。
【22:36】油價升逾0.2% Bitcoin現報約6.3萬美元
油價方面。紐約原油期貨現時每桶81.63美元，升0.16美元或0.20%。倫敦布蘭特期油每桶報88.77美元，漲0.25美元或0.28%。