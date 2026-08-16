財經視野｜三大投行集體唱好！　閃迪打破了所有人的想象天花板

在過去的半導體歷史上，NAND 閃存一直被視為典型的「強周期大宗商品」——價格大起大落，廠商賺錢兩年、虧錢三年。但在剛剛結束的2026 閃迪（SanDisk）投資者日上，華爾街頂級投行（瑞穗、高盛、Evercore ISI）集體「倒戈」，甚至給出了最高 2800 美元 的驚人目標價。



鎖死80% 毛利率底線、939 億美元超級長約打底、革命性 HBF 技術直擊 AI 內存牆、100% 自由現金流回購……閃迪正在徹底改寫存儲晶片的遊戲規則。



01 華爾街的超級共識：閃存告別「拍賣行時代」

過去大家買存儲股，最怕什麼？——周期反噬。

上一季還在數錢，下一季價格就腰斬。然而這次投資者日，瑞穗、Evercore ISI 和高盛的核心結論出奇一致：盈利能力的爭論已經結束，閃迪成功拉長了周期。

瑞穗（目標價$1900）： 2028–2030 財年營收維持中高雙位數增長，2030 財年有望突破 800 億美元；80% 毛利率底線確立。

高盛（目標價$2200）： 智能體 AI 與長上下文推理引爆 KV Cache 需求，預計 2030–2032 年佔數據中心閃存市場 35%，閃迪技術護城河堅不可摧。

Evercore ISI（目標價 $2800）： FY28–FY30毛利率 ≈ 80%、營業利潤率 ≈ 75%、調整後自由現金流率 ≈ 50%，純現金牛機器。

閃存正在從過去的「季度現貨拍賣」，徹底演進為類似雲基礎設施的多年戰略長期合約。

02 市場空間重塑：從600 億舊周期，到 5000 億「AI 新主場」

很多人對閃存的認知，還停留在過去年均600 億美元上下波動的「小池塘」。

但閃迪在投資者日上亮出的數據，直接打破了所有人的想象天花板：天花板徹底打開：預計2026 年全球閃存市場規模將突破 3000 億美元，2027 年更是直奔 5000 億美元 大關；2026 年全年總出貨量預計達 1.2 ZB（澤字節）。

結構性主權易手：數據中心在閃存需求中的佔比，已從2020 年代初的 20% 躍升至 2026 年的 50%——閃存正式從邊緣消費電子驅動，全面轉向數據中心絕對主導。

1.9 萬億鉅額 CapEx 兜底： 2026–2027 年間，全球超大規模廠商（Hyperscaler）與 Neocloud（新雲廠商）的合計資本開支高達 1.9 萬億美元。

當整個行業的基礎盤從600 億被重置到 5000 億，閃存已經不再是周期配角，而是 AI 算力中心裏的核心底層基礎設施。

03 939億美元NBM合約：直接把80%毛利率「焊死」

閃迪手裏最大的底牌，叫做NBM（長期框架供貨協議）。

以前是客戶按季度壓價，現在是全球頂級超算與雲廠商（包含3 家美國頂級 Hyperscaler）排隊簽 4–5 年的長約：

鎖定出貨量：FY2027 鎖定超 50% 出貨，FY2028 鎖定約 67%（三分之二）。

鎖定百億美元流水：總合同保底價值（TCV）高達 939 億美元，剩餘履約義務（RPO）達 911 億美元。

安全墊：包含165 億美元財務擔保與預付款，且協議設有價格保護上下限——即便觸發保底下限，毛利率依然在80% 左右！這就好比一家重資產科技公司，直接擁有了類似SaaS 軟件公司一般的可預測性和抗周期底線。

04 AI推理的「記憶筆記本」：KV Cache引爆1ZB新藍海

在AI 大模型的世界裏，如果說算力是「大腦」，那麼 KV Cache（鍵值緩存） 就是大模型的「工作記憶筆記本」。

為什麼KV Cache 突然成了香餑餑？

告別重複計算：用戶在與大模型進行多輪對話、長上下文閲讀或智能體（Agent）複雜推理時，模型必須不斷查閲前文。如果沒有 KV Cache，每生成一個新 Token，前面幾十萬字都要重新計算一遍，算力開銷將是災難級的。

從內存到閃存的「持久化」遷移： 昂貴的 HBM 和 DRAM 空間極其有限，根本存不下動輒上百萬上下文的海量記憶。業界唯一的解法，就是將工作記憶下沉到高性價比的閃存中，打造「持久化 KV Cache」。

閃迪手裏最大的底牌，叫做NBM（長期框架供貨協議）。（SanDisk）

35% 市場份額的巨型增量

1 ZB 驚人裝機量： 閃迪預測，到 2030 年 AI 數據中心的 KV Cache 總裝機容量將接近 1 ZB，佔據整個 1.2 ZB 閃存市場高達 35% 的份額。

「SSD 作為 Token 電池」： 閃迪 AI Lab 實測數據顯示，採用「閃存+內存」混合架構的系統，比純易失性介質（HBM+DDR）節能 75%，推理吞吐量（Tokens/秒）反倒提升了 75%——將計算好的智能以低成本存入 SSD，隨取隨用。

通過數據湖（QLC 冷數據）、直連 SSD（TLC 訓練數據）到機架級持久化 KV Cache（熱數據）的 3 層全面佈局，閃迪正在把 AI 推理的每一道記憶關口，都變成自家的真金白銀。

05 請AI推理的「秘密武器」：HBF憑什麼讓GPU效率翻倍？

如果說NBM 負責「守底線」，那麼 HBF（High-Bandwidth Flash，高帶寬閃存） 就是打開星辰大海的「超級期權」。

痛點：被逼入絕境的「AI 內存牆」

當大模型邁入MoE（混合專家模型）和百萬 Token 智能體時代，AI 推理的重心已經從「算力不足」轉向「內存不夠」。

昂貴的HBM 容量極小且貴上天；一旦上下文溢出到系統內存，GPU 性能瞬間暴跌 50%。

破局：HBF 的降維打擊

容量提升8–16 倍： 具備對標 HBM 的超高讀取帶寬，單棧最高可達 512GB。

1/8 極致成本： 基於 NAND 架構，成本只有 HBM 的約八分之一。

實測核爆級數據（Qwen3-480B 實測）：

8 倍 CapEx 效率： 過去跑大模型需要 8 張 HBM GPU，現在 1 張 HBF GPU 就能跑！

2 倍算力輸出： 4 顆 HBF GPU 的 Token 產出直接打平 8 顆 HBM GPU。

目前，首顆HBF Die 已正式完成流片（Tape-out），2027 財年向客戶交付樣品，並聯手 Google、Meta、Jim Keller 等半導體泰斗在 OCP 成立聯盟。

06 資本效率神話： 以「技術換產能」的暴利印鈔機

半導體擴產必須砸千億建廠？閃迪給行業上了一堂生動的資本效率課。

從數據來看，2021–2025 年間：

閃迪與鎧俠僅用了全球13% 的NAND資本開支，卻斬獲了全球29%的 Bit 產出。

資本生產率達到同業均值的2.2倍至4.8倍。

它的核心秘訣是「以技術升級換產出」：

通過CBA 混合鍵合、BiCS8 到 BiCS10（單顆 2Tb QLC 晶片）的連續迭代，平均每代晶圓 Bit 增長達 54%（年化 27% 生產力增長），資本密集度僅需 4%–6%。

更讓股東興奮的是其資本分配策略：

核心投資完成後，100% 超額自由現金流全部回購！

零負債運行、155 億美元回購授權已在路上，FY26Q4 產生的 50 億美元 FCF 當季就回購了 45 億美元（執行率 90%）。

07 核心分歧與終局展望

眼下市場唯一的分歧點在於：2027 年 NAND 價格會不會回調？

部分傳統淡倉機構認為2027 年閃存供給增加可能導致價格下跌 15%–20%；但瑞穗和閃迪給出的反駁邏輯非常硬核：

結構性劇變：2026 年數據中心需求佔比從過去的 20% 飆升至 50%，整體 TAM 奔向 5000 億美元。

AI 推理剛需： 智能體長上下文產生的持久化 KV Cache（Token 電池），將在 2030 年吃下 1.2 ZB 閃存市場中整整 35% 的份額。

08 結語 閃迪正在經歷一場徹底的估值重塑

它不再是一個DRAM/NAND 苦力工；它是手握940億美元保底長約、手握AI推理革命鑰匙（HBF）、手握 80% 毛利與鉅額回購 的超級平台。

當大模型推理的「Token 海嘯」來臨，這家默默吞噬 AI 內存紅利的存儲巨頭，或許才剛剛開啟它的主升浪。