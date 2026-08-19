宇樹科技首掛收升4.6倍　市值近3500億人幣　王興興晉90後新首富

A股「人形機器人第一股」宇樹科技(688836.SH)今日﹙19日﹚在上交所科創板上市，開報1,100元(人民幣‧下同)，一簽（500股）賺47.46萬元。



該股開報1,100元，較IPO的發行價150.8元，升629%，對應市值4,449億元。

宇樹科技招股反應相當熱烈，網上發行便吸引多達978.46萬名投資者認購，中籤率低至0.018%，不到萬分之二。按照150.8元/股的打新價格，中一簽（500股）需繳款7.54萬元，以上述升幅計，宇樹科技中一簽賺47.46萬元。

埋單計，宇樹全日收報845元，收升4.6倍，公司市值約3,417億元。

王興興成90後新首富

內媒引述招股書指，宇樹科技董事長、總經理兼首席技術官王興興直接持有公司8671.4964萬股股份，發行後佔公司股本總額的21.4395%。王興興發行前還通過股權激勵平台上海宇翼間接持有公司股份比例9.5367%。算下來，其直接與間接合計持有公司股份比例約在30%上下，所持市值超千億元，拿下「90後」首富。

宇樹科技G1（Unitree G1）人形機械人。

上半年收入升近五成

宇樹科技是一家高性能通用機器人公司，專注於高性能通用人形機器人、四足機器人、機器人組件及具身智能模型的研發、生產和銷售業務。 資料顯示，今年首6個月該公司實現營業收入11.52億元，同比增長48.54%；歸母凈利潤2.74億元，去年同期為-3202.45萬元；扣非後凈利潤2.44億元，同比下降19.34%。

宇樹科技又表示，收入增加主要系受益於人形機器人下遊應用場景的逐步豐富、市場需求的持續景氣，公司人形機器人產品收入保持相對較快增長。同時，隨著公司營收基數已大幅提升、行業熱度有所緩和及市場競爭日趨激烈，上半年營業收入的同比增速亦較年度覆合增長率有所下降。