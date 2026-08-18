港交所優化科技100指數編制方案　更全面捕捉區內科技業發展動態

港交所(0388)宣布，將優化香港交易所科技100指數的編制方案，讓該指數更全面捕捉區內科技行業發展動態，並滿足投資者不斷變化的需求。

港交所科技100是去年12月推出的寬基科技指數，涵蓋多個創新科技主題，可供開發與指數掛鈎的投資產品。該指數的編制方案將優化合資格科技企業及成份股選取準則，令指數更多元化及具代表性。科技主題相關領域的定義將會更新，擴大指數對新興科技趨勢的覆蓋，當中包括人工智能(AI)產業鏈的相關機遇。

港交所市場主管余學勤表示，人工智能及相關產業鏈等領域的持續創新，推動區內科技產業快速發展。是次調整指數編制方案，將提升香港交易所科技100指數的代表性並更貼近市場需求。隨着這條指數逐漸受到資產管理公司及發行人的關注，相關優化亦有助進一步推動市場開發新的投資產品，滿足投資者不斷變化的需求。

港交所(0388)宣布，將優化香港交易所科技100指數的編制方案。﹙資料圖片﹚

另外，指數成份股侯選資格也作相應調整，以提升指數的科技相關性；同時亦會修訂上市時間要求，使合資格的H股公司可被適時納入。港交所科技100將調整成份股的權重計算，包括降低單一成份股權重上限，並新增行業權重上限，令指數組合更均衡及更具代表性。

優化後的指數編制方案及相關的成份股調整將於今年9月11日收市後實施，並於9月14日生效。