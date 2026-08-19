財經視野｜首掛飆6.3倍　宇樹科技如何成「人形機器人第一股」？

8月19日，宇樹科技正式登陸上交所科創板，成為A股「人形機器人第一股」。公司上市首日表現極為亮眼，開盤價報1100元，較發行價150.80元大幅上漲629.44%。這家成立於2016年的公司，何以在十年間從零成長為全球高性能通用機器人領域的標竿？



一、具身智能，從虛擬世界到物理世界的萬億級跨越

從宏觀角度來看，宇樹科技上市首日的火爆表現，本質上是市場在為「具身智能」這個賽道投票。過去兩年，AI大模型讓機器學會了「思考」，但如何讓機器在真實物理世界中像人一樣「行動」，才是技術走向產業化的最後一道關卡。具身智能要解決的，正是這個問題。而這個賽道目前正站在多重力量交匯的臨界點上。

首先是運動能力的代際突破。直到幾年前，絕大多數人形機器人還停留在實驗室原型階段，連穩定行走都是難題。但電驅方案的成熟、強化學習算法的引入，讓雙足機器人的運動能力在短短兩年間跨越了一個台階。從穩定行走、快速奔跑，到跳躍、空翻等高難度動作相繼實現，機器人的本體能力已經能夠支撐它在真實場景中「幹活」了。此刻，商業化的大門才算真正打開。

宇樹科技G1（Unitree G1）人形機械人。

在運動能力的突破為機器人奠定「身體基礎」的同時，大模型也正為其裝上「大腦」。

2024年以來，大模型技術路線的快速迭代讓機器人第一次具備了「理解環境—自主決策—執行任務」的閉環能力。這也意味着，機器人正從「預設程序的機械執行」走向「開放環境下的自主作業」，逐漸成為了可以被普通人使用的智能設備。

技術成熟只是商業化的一半，成本可接受是另一半。過去幾年，諧波減速器、無框力矩電機等關鍵零部件的國產替代，疊加頭部企業的核心零部件自研策略，共同推動機器人整機成本快速下探。人形機器人從動輒數十萬美元的價格區間，已降至數萬美元甚至更低。成本的快速下降，為機器人走進工廠、倉庫乃至家庭創造了前提條件。

在此背景下，人形機器人賽道迎來爆發式增長。據高工機器人預測，到2030年全球人形機器人市場規模將達到150億美元，銷量增長至60.57萬台；同期中國人形機器人市場規模將接近380億元。

產業端的變化之外，政策端的加碼同樣不容忽視。2025年《政府工作報告》首次將「培育具身智能產業」納入國家戰略，十五五規劃建議明確提出推動具身智能成為新的經濟增長點，工信部給出了2027年形成國際競爭力的明確時間表。

可見，具身智能逐漸成為未來十年確定性最強的產業趨勢之一。宇樹科技作為這條賽道上率先登陸資本市場的頭部玩家，自然成為市場最直接的定價標的。

二、宇樹科技：為什麼是「人形機器人第一股」？

將目光聚焦到公司本身，宇樹科技憑什麼成為第一個登陸A股的玩家？答案可以從一個細節切入——產品的迭代速度。

2023年8月首款人形機器人H1面市，僅9個月後就發布了G1，2025年又相繼推出R1和H2，不到兩年時間完成了四款人形機器人的迭代和量產。四足機器人同樣形成了覆蓋消費級和行業級的完整產品線，從Go系列到A系列、B系列，產品矩陣的豐富度和更新頻率在業內處於領先水平。

與此同時，靈巧手從Dex1-1演進到Dex5-1，激光雷達從L1升級到L2，核心部件的同步迭代說明宇樹已經構建起一個能夠快速響應不同場景、不同價位段需求的完整硬件平台。

這種快速迭代帶來的直接成果，就是全球領先的交付數據。

宇樹科技人形機械人。（央視）

招股書顯示，2025年度，宇樹人形機器人出貨量超5500台，位居全球第一。同期，海外主要廠商Figure、Agility Robotics的出貨量均停留在150台左右，足以可見宇樹科技與同業之間在量產能力上的代際鴻溝。在四足機器人方面，報告期內公司累計銷量超過3.3萬台，在全球四足機器人市場中的優勢地位穩固。

可見，當行業中大多數玩家還在為如何將原型機變成產品發愁時，宇樹科技已經完成了從實驗室到工廠車間的跨越，在全球範圍內率先建立規模化交付能力。

能夠率先跑通量產這條路，離不開宇樹科技對於成本和供應鏈的深度掌控能力。

公司從創立之初就堅持核心零部件自研，無論是電機、減速器，還是關節模組、激光雷達，全部由自己設計自己生產。這種全棧自研模式雖然在早期看起來投入大，但一旦產能爬上去，帶來的成本優勢是決定性的。

數據顯示，2025年公司主營業務毛利率達到60.13%，而同行業可比公司大多在30%至40%的區間。毛利率高出十幾到二十個百分點，意味着同樣的銷量下宇樹有更多的利潤空間，也意味着在價格戰中有更厚的安全墊，這是硬科技行業裏最難被複制的競爭壁壘。

值得注意的是，本次IPO宇樹計劃募資約42億元，投向智能機器人模型研發、本體研發、新產品開發和製造基地建設四個方向。這種將絕大部分募集資金用於加碼研發和產能的投入力度本身就說明，無論是公司管理層還是參與戰略配售的機構投資者，都認為這個賽道的窗口期才剛剛打開，遠未到談論天花板的時候。

三、結語

宇樹科技的上市，不僅是這家公司發展史上的里程碑，更是中國具身智能產業走向成熟的重要標誌。

隨着具身智能技術的持續演進、全球機器人市場的不斷擴容，公司有望在「從領先到持續領先」的道路上繼續前行。對於資本市場而言，這不僅是投資一家公司，更是押注一個時代的到來。