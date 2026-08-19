宇樹科技掛牌首日市值衝4449億　王興興身家超千億成內地90後首富

A股「人形機械人第一股」宇樹科技8月19日正式登陸科創板，開盤報1100元（人民幣，下同），較發行價150.80元大漲629.44%，市值一度衝上4449億元。據招股書披露，宇樹科技董事長王興興直接及間接合計持有公司約30%股份，所持市值超千億元，一舉拿下內地「90後」首富寶座。



據招股書披露，宇樹科技董事長王興興直接及間接合計持有公司約30%股份，所持市值超千億元，一舉拿下「90後」首富寶座。（網絡圖片）

掛牌首日市值一度衝上4449億 空降科創板前十

綜合澎湃新聞、第一財經，發行價為150.80元，對應發行後市值約609.93億元。上市首日開盤即報1100元，漲幅達629.44%，盤中市值一度突破3500億元，其後更進一步衝上4449億元。

這一市值水平已空降科創板上市公司前十名。此次IPO，宇樹科技共發行4044.64萬股，募資約61億元人民幣。

宇樹科技H2機械人展現高難度飛踢，創始人王興興被嚇到連連後退。

王興興持股約30% 身家超千億膺90後首富

招股書顯示，宇樹科技董事長、總經理兼首席技術官王興興直接持有公司8671.4964萬股股份，發行後佔公司股本總額的21.4395%。此外，其通過員工股權激勵平台上海宇翼間接持股9.5367%。直接與間接合計持股比例約30%，所持市值超千億元。

中國機器人企業宇樹科技（Unitree Robotics）創辦人兼行政總裁王興興登上《時代》雜誌最新一期封面。

2025年2月，國家主席習近平主持的民營企業家座談會，王興興是「90後」唯一代表，並獲安排發言。圖為習近平和與會的華為任正非握手，左二是王興興。（當代中國）

據2025年《新財富雜誌》發佈的90後企業家名單，影石創新創始人劉靖康以202億元身家位列90後首富。王興興此次上市後身家超千億元，大幅超越劉靖康，成為新一代「90後」首富。

科創板史上超購倍數最高新股

宇樹科技的IPO引發市場狂熱追捧。據報上海個人投資者對宇樹科技新股的申購倍數超過發行股數的8000倍，創下科創板史上最高超購紀錄。

以開盤價1100元計算，投資者中一簽（500股）可賺逾47萬元。宇樹科技的上市，不僅締造了創始人的千億身家，亦令大批早期員工身家過億。