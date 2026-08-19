港交所中期多賺24%　收入及盈利齊創半年度新高　息增至7.43元

港交所（0388）公布截至6月底止中期業績，股東應佔盈利105.68億元，按年增長24.05%，收入及其他收益達167.02億元，按年上升19%；雙雙創下歷來半年度新高，刷新2025年下半年所創的紀錄。每股基本盈利8.36元，派中期息7.43元，按年增加24%。



港交所公布截至6月底止中期業績，股東應佔盈利105.68億元，按年增長24.05%。（港交所官網）

現貨及衍生產品成交齊創半年度新高

期內，現貨市場整體平均每日成交金額達2,830億元，按年上升18%，創歷來半年度新高。衍生產品市場同樣表現強勁，平均每日成交合約張數達180萬張，按年增加6%。滬深港通成交量亦錄得強勁增長，滬股通及深股通平均每日成交金額達人民幣3,453億元，為去年同期的兩倍多；港股通平均每日成交金額則增長11%至1,231億元。

新股市場方面，2026年上半年香港交易所共迎來87隻新股上市，總集資額達2,124億元，按年上升94%，位列全球第二。其中，來自人工智能、科技、媒體及電訊（TMT）行業的公司上市數目顯著增加，亦有24家A股公司完成H股上市。

期內，倫敦金屬交易所（LME）收費交易金屬合約的平均每日成交量達844,000手，按年上升18%，創歷來半年度新高。

營運支出上升6% 投資收益淨額增長4%

期內營運支出為31.55億元，按年上升6%，主要源於僱員人數增加及薪酬調整令僱員費用上升，以及資訊技術費用隨通脹調整而增加。值得留意的是，2025年上半年集團就2022年LME鎳市場事件向英國金融市場行為監管局（FCA）支付了9,000萬港元罰款，而2026年上半年則就同一事件收取了2,400萬港元保險賠償，兩者均對營運支出構成抵銷影響。若不計慈善捐款、FCA罰款支出和保險賠償，營運支出實際上升9%。

EBITDA利潤率為81%，較2025年上半年上升2個百分點。公司資金的投資收益淨額為10.83億元，按年上升4%，主因是非上市股本投資估值錄得2.98億元非經常性收益，但外部管理投資基金的公平值收益淨額減少已抵銷部分升幅。