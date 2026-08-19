韓股大時代｜SK海力士擬回購40萬億韓元股份　7709跌勢急收窄

日前傳出全球最大高帶寬內存供應商SK海力士正規劃一項史上最大規模的股東回報計劃，最新方案出爐！

該公司擬回購40萬億韓元（286億美元）股份。根據周三提交的監管文件，該公司表示將在8月20日至11月19日期間至多回購2400萬股庫存股份。

彭博報道指，受上述消息提振，SK海力士盤後股價一度短暫抹去跌幅，該股周三收跌9.8%。

SK海力士表示，將把2025年至2027年的股東回報目標擴大至累計自由現金。

另一邊廂，受消息帶動，南方東英最多兩倍槓桿SK海力士﹙7709﹚盤中跌勢收窄，現報 35.02元，挫5.1%，今日一度失守30元。

‘超過50%的自由現金流’目標似乎略高

「此次回購的規模是SK海力士發出的強烈信號，滿足了投資者長期以來的呼聲，即將不斷成長的現金儲備用於營運和改善股東回報，」eToro亞太及中東地區首席分析師Josh Gilbert向彭博表示，「如果你認為內存價格即將回落，就不會在未來三個月內投入如此大規模的資金回購自家股票」。

「‘超過50%的自由現金流’這一目標似乎略高。市場共識在50%左右，」Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan表示，「市場共識一直預期SK海力士會採取這一舉措。