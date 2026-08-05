韓股大時代｜海力士股東或收大禮　分析指ADR靜默期已過有望回購

摩根大通發表報告指，維持對SK海力士及記憶體產業前景的樂觀看法。CSP雲端及AI模型實驗室收入動能增強，顯示AI資本開支趨勢的回報正在改善，該行仍對「更高更久」的多年期盈利持久性論點保持樂觀。但在目前市場環境下，估值倍數正常化的道路仍需時間。



考慮到相對於過去更高的機會成本，該行將目標倍數下調至7倍前瞻12個月市盈率，此前為8倍，目標價由300萬韓圜下調至275萬韓圜。以12個月計，風險報酬仍然有利，該行將近期調整視為加倉機會。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士在納斯達克上市首日，圖為其公司標誌。（Reuters）

該行指，2026年第二季DRAM平均售價漲幅較慢，令投資者質疑SK海力士在記憶體業務的執行力；然而該行將其視為一次性季度，預期第三季伺服器DRAM平均售價環比走勢將優於同業，加上HBM4貢獻提升，將支持混合DRAM平均售價趨勢高於產業平均。該行估計2026年第三季及第四季營業利潤分別為78萬億韓圜/93萬億韓圜，大致符合近期市場預期。

早前遭BNK降目標價至148萬韓圜

日前韓國券商BNK投資證券，將SK海力士的目標價大幅下調至148萬韓圜。

至於高盛發表報告，回應市場對韓國記憶體行業的疑慮，認為擔憂被過度解讀，真實供需格局仍支撐記憶體價格維持高位，重申對兩間公司的「買入」評級。

高盛預計，三星電子及SK海力士的HBM綜合均價將在2027年分別按年上漲約87%及100%，雙雙接近每Gb 2.9美元，較市場預期高出約24%，主要由於AI伺服器驅動的HBM需求持續超越供給，加上最新一代HBM良率下滑，預計2027年HBM供需缺口將比今年更為緊張。該行預期HBM營收佔兩家公司DRAM總營收比例，將從今年約8%及14%分別提升至2027年的16%及22%，2028年進一步升至18%及25%。

2026年7月23日，圖為韓國半導體企業三星電子（左）與SK海力士（右）的標誌。（Reuters）

高盛將三星及SK海力士派息將超預期

高盛認為長期協議(LTA)條款正變得更有利於供應商，三星披露已與全球前五大數據中心客戶簽約，並正與另外5家大客戶進行最終談判，預計多年期合同量將達到計劃產能的約60%至70%。

庫存方面，截至今年第二季末，該行估計三星及海力士的DRAM及NAND庫存均在2至4周以內，低於約4至5周的正常水平。高盛指出，8月3日鎧俠宣布股東回報計劃後股價升6%，同日三星和海力士均跌9%，反映市場對股東回報的期待。該行認為三星現行三年期股東回報政策今年到期，市場一致預期的每股派息8,638韓圜有上調空間，以滿足股東回報承諾(目標三年自由現金流的50%)，該行預測為9,500韓圜；海力士的三年期政策覆蓋2025至2027年，預計實際派息亦將超出市場預期。該行維持三星電子目標價49萬韓圜及SK海力士目標價350萬韓圜不變，重申「買入」評級。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

另一方面，受隔夜美國晶片製造商股價上漲，以及市場猜測SK海力士可能很快公佈股票回購計劃及其他股東回報計劃細節的提振，該公司股價走高。作為Nvidia（英偉達）高頻寬記憶體晶片的重要供應商，SK海力士周三（5日）上午在首爾交易中一度上漲7.9%，超過競爭對手三星電子的6%。

XL二南方海力士（7709）中午收市報40.8元，升1成，成交額為35.52億元。

料將公布回購計劃

分析師和韓國當地媒體重點關注SK海力士美國存托憑證（ADR）發行後結束的25個交易日「靜默期」，該靜默期於8月4日結束。市場預計，靜默期結束將為公司披露股東回報計劃掃清障礙。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業，SK海力士行政總裁郭盧正出席該公司在納斯達克市場上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

獨立分析師Douglas Kim表示：「在我看來，考慮到8月4日靜默期結束，SK海力士很可能很快宣佈一項重大股東回報計劃。」

他表示，該計劃「可能包括股票回購、股份註銷以及特別股息等多種組合方式」。包括William Blair在內的多家券商對SK海力士ADR首次發佈評級，並給予「買入」評級。