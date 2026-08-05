韓股大時代｜海力士股東或收大禮 分析指ADR靜默期已過有望回購
摩根大通發表報告指，維持對SK海力士及記憶體產業前景的樂觀看法。CSP雲端及AI模型實驗室收入動能增強，顯示AI資本開支趨勢的回報正在改善，該行仍對「更高更久」的多年期盈利持久性論點保持樂觀。但在目前市場環境下，估值倍數正常化的道路仍需時間。
考慮到相對於過去更高的機會成本，該行將目標倍數下調至7倍前瞻12個月市盈率，此前為8倍，目標價由300萬韓圜下調至275萬韓圜。以12個月計，風險報酬仍然有利，該行將近期調整視為加倉機會。
該行指，2026年第二季DRAM平均售價漲幅較慢，令投資者質疑SK海力士在記憶體業務的執行力；然而該行將其視為一次性季度，預期第三季伺服器DRAM平均售價環比走勢將優於同業，加上HBM4貢獻提升，將支持混合DRAM平均售價趨勢高於產業平均。該行估計2026年第三季及第四季營業利潤分別為78萬億韓圜/93萬億韓圜，大致符合近期市場預期。
早前遭BNK降目標價至148萬韓圜
日前韓國券商BNK投資證券，將SK海力士的目標價大幅下調至148萬韓圜。
至於高盛發表報告，回應市場對韓國記憶體行業的疑慮，認為擔憂被過度解讀，真實供需格局仍支撐記憶體價格維持高位，重申對兩間公司的「買入」評級。
高盛預計，三星電子及SK海力士的HBM綜合均價將在2027年分別按年上漲約87%及100%，雙雙接近每Gb 2.9美元，較市場預期高出約24%，主要由於AI伺服器驅動的HBM需求持續超越供給，加上最新一代HBM良率下滑，預計2027年HBM供需缺口將比今年更為緊張。該行預期HBM營收佔兩家公司DRAM總營收比例，將從今年約8%及14%分別提升至2027年的16%及22%，2028年進一步升至18%及25%。
高盛將三星及SK海力士派息將超預期
高盛認為長期協議(LTA)條款正變得更有利於供應商，三星披露已與全球前五大數據中心客戶簽約，並正與另外5家大客戶進行最終談判，預計多年期合同量將達到計劃產能的約60%至70%。
庫存方面，截至今年第二季末，該行估計三星及海力士的DRAM及NAND庫存均在2至4周以內，低於約4至5周的正常水平。高盛指出，8月3日鎧俠宣布股東回報計劃後股價升6%，同日三星和海力士均跌9%，反映市場對股東回報的期待。該行認為三星現行三年期股東回報政策今年到期，市場一致預期的每股派息8,638韓圜有上調空間，以滿足股東回報承諾(目標三年自由現金流的50%)，該行預測為9,500韓圜；海力士的三年期政策覆蓋2025至2027年，預計實際派息亦將超出市場預期。該行維持三星電子目標價49萬韓圜及SK海力士目標價350萬韓圜不變，重申「買入」評級。
另一方面，受隔夜美國晶片製造商股價上漲，以及市場猜測SK海力士可能很快公佈股票回購計劃及其他股東回報計劃細節的提振，該公司股價走高。作為Nvidia（英偉達）高頻寬記憶體晶片的重要供應商，SK海力士周三（5日）上午在首爾交易中一度上漲7.9%，超過競爭對手三星電子的6%。
XL二南方海力士（7709）中午收市報40.8元，升1成，成交額為35.52億元。
料將公布回購計劃
分析師和韓國當地媒體重點關注SK海力士美國存托憑證（ADR）發行後結束的25個交易日「靜默期」，該靜默期於8月4日結束。市場預計，靜默期結束將為公司披露股東回報計劃掃清障礙。
獨立分析師Douglas Kim表示：「在我看來，考慮到8月4日靜默期結束，SK海力士很可能很快宣佈一項重大股東回報計劃。」
他表示，該計劃「可能包括股票回購、股份註銷以及特別股息等多種組合方式」。包括William Blair在內的多家券商對SK海力士ADR首次發佈評級，並給予「買入」評級。