韓股大時代｜韓政府出招促散戶去槓桿　槓桿ETF成交縮至上市新低

人工智能（AI）相關股份再度下挫，拖累日韓股市於周四（6日）表現，其中韓股跌3.3%或215點，日本股市早段跌幅逾千點。韓國股市除卻受到AI相關股份走勢左右外，當地散戶投資者是否完成去槓桿，同樣屬關鍵。



信証指韓散戶未完成去槓桿

中信證券指出，目前韓國散戶槓桿已快速去化，但觀測的指標顯示風險尚未完全出清，券商融資餘額7月31日單日縮水10%，創年內最大降幅，顯示場內槓桿仍在快速去化，同時7月30日與31日散戶單日爆倉強平金額仍超千億韓圜，爆倉率仍處於7%至8%高位，遠高於市場穩定狀態下的1%水準。韓國平准基金規模有限，韓國國民年金入場有道德風險，預計後續市場波動率仍將處於相對較高水準。

周三個股槓桿ETF成交縮至不足萬億韓圜

另一方面，韓國交易所今日公佈資料顯示，在監管機構出台限制措施後，16隻單檔股票槓桿ETF的日均成交額於周三（5日）降至9,198億韓圜，自5月27日上市以來首次跌破1萬億韓圜。

上周五（31日），韓國金融監管機構提高了投資單檔股票槓桿ETF的最低現金保證金要求，資料顯示，這16隻槓桿ETF上周五的日成交額從前一日的12.4萬億韓圜暴跌至3.1萬億韓圜，於周一（3日）降至1.3萬億韓圜，周二（4日）進一步降至1.2萬億韓圜。