SK海力士ADR升近半成　豪推40萬億韓元回購計劃

SK海力士周三﹙19日﹚宣布計畫回購40萬億韓元（290億美元）的股票並將更多利潤返還給投資者，以此穩定股價。美股開市早段，SK海力士早段抽升，現報163.32美元，升近半成。



根據周三提交的監管文件，這家內存晶片製造商表示將在8月20日至11月19日期間至多回購2400萬股股份並予以注銷。該公司還將2025年至2027年期間的股東回報承諾上調至累計自由現金流的50%以上，據彭博計算相當於約1700億美元。這一比例高於此前設定的最高50%的目標。

彭博報道指出，SK海力士的這一股票回購計畫緊隨其一個月前在美國上市並募集265億美元，當時正值市場對AI漲勢的熱情達到頂峰。但自那以後，投資者對AI硬體支出的可持續性感到擔憂，並開始要求回饋。

「此次回購的規模是SK海力士發出的強烈信號，滿足了投資者長期以來的呼聲，即將不斷成長的現金儲備用於營運和改善股東回報，」eToro分析師Josh Gilbert表示。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

分析師向彭博表示，周三的這一舉措部分是為了安撫韓國散戶投資者。此前，該公司決定通過發行新股而非動用現有庫存股在美國上市，導致散戶持有的本地股份被稀釋，引發了他們的不滿。該公司表示正考慮今年宣布額外的股東回報計畫，其中可能包括派發特別股息。

SK海力士在美國上市的一個目標是擴大海外投資者的參與範圍，突破韓國市場的局限，即使該公司目前並不急需更多現金。如今，該公司擁有一批交易估值更高的美國存託憑證(ADR)投資者，同時能夠注銷部分價值較低的韓國股票。截至收盤，ADR價格較韓國股價溢價約40%。

「SK海力士可能希望結束其股票在國內長期被低估的局面，並期待通過發行ADR能拉高普通股的整體估值，」CLSA Securities Korea研究主管Sanjeev Rana表示。「雖然由於各種原因這一目標尚未實現，但這將有助於平息韓國散戶投資者的批評。」