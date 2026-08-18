美股｜道指收市跌116點　納指挫1.33%　SanDisk及SK海力士瀉9%

美伊和談前景黯淡，推高美債殖利率觸及多年新高，美股周二（8月18日）下跌。道指最多曾跌203點，至收市跌116點。受Meta及Nvidia股價下跌拖累，加上記憶晶片股下挫，納指至收市跌1.33%。



圖為2026年3月9日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間8月19日

本港時間8月19日

【04:22】Meta跌4.4% Nvidia挫2.3%

道指收市報53,343.40點，跌116.38點或0.22%；納指收報26,289.71點，跌355.20點或1.33%；標普500指數收報7,691.76點，跌53.3點或0.69%。

重磅科技股方面，Meta跌4.42%、AI晶片龍頭Nvidia挫2.34%、Amazon跌0.71%；蘋果公司（Apple）則升1.45%。

多隻記憶晶片股下滑，其中美光科技（Micron Technology）跌7.02%、閃迪（SanDisk）跌9.01%，SK海力士ADR挫9.20%。

【04:07】中概股指數收跌1.10%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.10%。其中，阿里巴巴ADR升2.78%。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

【03:35】紐約期油升0.52% 美元指數微升

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報84.94美元﻿，升0.44美元或0.52%；10月倫敦布蘭特期油每桶收報91.02美元，漲0.15美元或0.17%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.65，升0.02%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.60，變化不大。

【03:29】現貨金價跌逾1% Bitcoin現報6.47萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報 4,355.18美元，跌61.57美元或1.39%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,720.04美元、24小時內約升0.7%。

【03:28】恒指夜期收報25,371點 低水100點

恒指夜市期指收報25,371點，跌70點，較恒指收市25,441點，低水100點，成交10,243張。

圖為2023年3月17日，美國德州的油田正開採原油。（Reuters）

本港時間8月18日

【22:51】Meta挫3.6% 美光科技跌逾6%

道指最新報53,470點，跌10點或0.02%；納指最新報26,320點，跌324點或1.22%；標普500指數現報7,707點，跌37點或0.49%。

重磅科技股方面，Meta現跌3.62%、AI晶片龍頭Nvidia挫2.60%；蘋果公司（Apple）則升1.77%。

另外，美光科技（Micron Technology）現跌6.66%、SanDisk跌8.22%、Intel挫6.89%。

【22:43】油價上升 Bitcoin現報6.47萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶83.99美元，升0.25美元或0.30%。倫敦布蘭特期油每桶報90.93美元，升0.06美元或0.07%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,755.20美元、24小時內升逾 1%。