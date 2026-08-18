大批韓國散戶衝向美股　搶買SK海力士ADR與美槓桿ETF　專家：瘋狂

韓國股市2026年大玩過山車，KOSPI指數從高峰大幅回落後，據美媒8月17日引述韓國數據報道，大批韓國散戶衝向美股，7月份淨買進45億美元（約351億港元）的美股，包括在美國上市的SK海力士ADR、高槓桿ETF等，分析師認為許多投資者轉換市場，而非改變投資方向，繼續押注AI（人工智能）與槓桿產品。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）17日報道，根據韓國交易所數據，韓國散戶投資者紛紛淨賣出國內股票，轉到美股市場，韓國散戶7月份淨買進45億美元（約351億港元）的美國股票，約有8.4億美元（約65億港元）流入晶片製造商SK海力士在美國上市的存託憑證（ADR），為淨買進量第二大的證券產品。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士在納斯達克上市首日，圖為其公司標誌。（Reuters）

分析師：瘋狂

Acadian Asset Management高級副總裁拉蒙特（Owen Lamont）指，SK海力士的美國存託憑證（ADR）交易價格一直高於韓股價格，近期溢價約為10%，他指「這簡直太瘋狂，韓國投資者無任何理由在美國購買韓國股票的ADR。」他又認為這種價格差異很不尋常，可能是投機過度訊號， 「這是泡沫徵兆。」

根據韓國數據，7月份散戶在美國淨買進量最大的10隻股票中，有4隻為槓桿產品，包括排名第一的Direxion每日半導體3倍做多ETF（SOXL）、第四的3倍做多納斯達克100指數ETF（TQQQ）、第六的2倍做多納斯達克指數ETF（QLD）等。

韓國股市在2026年大幅波動，圖為2026年7月14日的KOSPI指數（Reuters）

報道指，投資人可能在轉換市場，而非改變投資策略，Rayliant Global Advisors研究主管Phillip Wool稱「如果你分析數據，看看他們買的是什麼，就會發現他們買的大多是與人工智能硬體主題相關的股票，但這些股票在本地市場遭拋售。」