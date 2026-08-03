財經視野｜近30年首聯手托日圓　美國罕見出手　真正答案是美債

【日圓/日元】美國總統特朗普與財長貝森特接連證實，美國上周參與了與日本協調的外匯市場干預行動，買入日圓、賣出美元，以遏制日圓的「無序波動」。日本財務省隨後同步確認。



這是自2011年東日本大地震以來，美日時隔15年再次聯合干預匯市；而買入日圓的聯合行動，更是自1998年亞洲金融危機以來時隔28年的罕見之舉。

周一（3日），日圓兑美元一度漲破156關口，日內漲約1%。

美日政府接連確認入市買日圓

上周四、周五（7月30日至31日），日圓匯率在觸及1986年以來40年新低後多次出現異常劇烈波動，引發市場對日本當局再度出手干預的廣泛猜測。

日本央行數據顯示，當局上周四疑似賣出高達589.7億美元以支撐日圓；隨後周五疑似再次干預。與此同時，有報道稱美國財政部上周五指示紐約聯邦儲備銀行執行「賣出歐元、買入日圓」的操作。更有媒體拍到貝森特在戴維營內閣會議上的記事本上赫然寫着「待辦事項：買入日圓（JPY），50至100億美元」。

但在官方證實之前，美日雙方對聯手干預一直保持緘默，直到周末才打破沉默。

2026年7月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在馬里蘭州的大衛營（Camp David）參加內閣會議。（Reuters）

特朗普稱干預日圓匯價帶來經濟利益

特朗普周日在搭乘「空軍一號」返回華盛頓途中對媒體表示，美國正在幫助日本提振日圓，「這既是友誼的體現，也有利於世界經濟」。當被問及美國從干預中獲得了什麼時，特朗普表示，干預帶來了「經濟利益」。特朗普將其與去年同阿根廷的貨幣互換協議相提並論，稱美國最終從該協議中獲利250億美元。

美國財長貝森特表示，將毫不猶豫地再次採取美日協調的外匯干預措施，以應對日圓無序波動，並敦促美聯儲「加大」對外國央行和貨幣當局的支持力度。

他同時透露，美聯儲的FIMA回購工具在周五的協調行動中已被啟用，並呼籲在未來數月內擴大該工具規模。

日本財務省周一（3日）宣佈，與美國進行了購買日圓的協同干預，並稱將毫不猶豫地與美國進行進一步匯市干預。

日本財務大臣片山皋月表示，日本將繼續密切關注並與美國財政部對口部門保持密切溝通。

歷史回溯：三次聯合干預

過去30年間，美日聯合干預匯市僅發生過兩次——1998年亞洲金融危機期間，日美曾協同買入日圓；2011年東日本大地震引發日圓異常升值後，G7集團（包括美國）與日本展開聯合干預。

此次是第三次，也是15年來的首次。

值得注意的是，前兩次聯合干預的背景截然不同。1998年的聯合行動發生在亞洲金融危機蔓延之際，旨在防止日圓過度貶值加劇區域金融動盪；2011年則是為了遏制大地震後日圓因保險資金迴流而出現的異常升值。

此次干預的方向是「買入日圓」，與1998年一致，但背景是日圓跌至40年低點而非危機蔓延。

從已披露的訊息來看，此次聯合干預的力度之大，堪稱史無前例。

日本方面，據《彭博》報道，7月30日日本實施了有記錄以來最大規模的單日干預，動用資金超過537億美元（約8.45萬億日圓）。加上此前的干預，日本2026年累計干預規模已達約18萬億日圓（約1,120億美元），超越2024年創下的年度歷史最高紀錄。

美國方面，貝森特證實聯儲局的「外國及國際貨幣當局」（FIMA）回購工具被用於此次協調行動。該工具由美聯儲在疫情期間設立，允許各國央行將存放在紐約聯儲的美國國債作為抵押品，獲取最高600億美元的美元貸款，期限最長7天。

貝森特特別呼籲該工具的規模在未來幾個月內「加大」。

各取所需的戰略協同

日圓 日元 日幣 （unsplash）

日本：遏制輸​入性通脹，穩住政治基本盤

對日本而言，日圓持續貶值的核心痛點在於輸入性通脹。日圓走弱直接推高了進口價格，加劇國內通脹壓力，加重普通家庭經濟負擔，進而拖累首相高市早苗的公眾支持率。

日本今年4月和5月曾獨自買入日圓干預匯率，但僅促成短暫反彈；日本央行6月將利率上調至1%（1995年以來最高水平），也未能給疲軟的日圓帶來持久提振。

正是在單邊干預效果有限的困境下，日本轉而尋求美國的協同支持。

美國總統選舉或降低令海外投資者對美國國債風險胃納。（資料圖片）

美國：保護美債，穩定全球​金融

美國下場配合，核心動因在於保護自身利益。

日本是美國最大的海外美債持有國，截至5月底持有約1.14萬億美元美國國債，規模僅次於美聯儲本身。日圓持續貶值迫使日本拋售美債換取美元進行干預，這直接推高了美債收益率，加劇了美國自身的融資成本壓力。

通過FIMA回購工具，日本可以以美債為抵押獲取美元，無需直接拋售美債即可進行日圓干預，這有效緩解了美債市場的拋售壓力。貝森特敦促聯儲局「加大」FIMA工具的規模，正是為了讓這一機制成為更持久的後盾。

更深層次來看，美國自身也面臨伊朗局勢引發的通脹擔憂和長期利率上升壓力。日圓過度貶值可能對全球金融市場造成負面的溢出效應，而美元過強也不利於美國出口和通脹管控。

通過聯合干預穩定日圓，既是「幫助盟友」，也是「自救」。

儘管聯合干預在短期內效果顯著，但其能否持久改變日圓走勢仍取決於基本面因素。

交易員正在密切關注周一是否會出現新的聯合干預，以及美聯儲是否會在9月議息會議前響應貝森特的呼籲，擴大FIMA工具規模。