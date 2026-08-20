東亞銀行績後漲6%　中期息加近兩成　商業房地產貸款敞口縮

東亞銀行(0023) 中期息升近兩成，帶動股價大升6%，報17.26元。



該行公布，上半年純利24.16億元，按年升0.4%；每股基本及攤薄盈利91仙，按年增5.8%；派發中期息46仙，按年增17.9%。

上半年，淨利息收入增加或4.8%至76.97億元，惟淨息差按年收窄3個基點至1.85%。另外，非利息收入上升19.0%，至34.7億元。服務費及佣金收入淨額按年增加16.1%，至19.21億元，

東亞公布，上半年純利24.16億元，按年升0.4%。 （梁銘康攝）

期內，金融工具之減值損失增加4.19億元，或16.5%，至29.58億元。集團的減值貸款比率於2026年6月底為2.71%，而2025年12月底則為2.69%。同時，集團的投資物業減值增加3.09億元，至4.07億元。

截至2026年6月30日，總資本比率、一級資本比率及普通股權一級資本比率，分別上升至28.4%、25.0%及25.0%。截至2026年6月30日止季度的平均流動性覆蓋比率為167.9%，遠高於100%的法定下限。

上半年集團的減值損失總額29.58億

東亞銀行表示，過去數年已大幅縮減對香港和中國內地商業房地產的貸款敞口。非商業房地產貸款現時佔集團整體貸款組合的83%，穩步邁向2028年的目標－非商業房地產貸款與商業房地產貸款佔比為85:15。儘管房地產行業挑戰重重，集團已積極採取措施管理風險及加強資產質素。2026年上半年集團的減值損失總額為29.58億元，大部分與商業房地產貸款有關－鑑於中國內地物業銷售進度緩慢，集團為若干項目作出額外撥備，而香港寫字樓及零售物業的最新估值亦導致進一步的貸款減值。

業務方面，東亞銀行稱，專注把握區內財富不斷累積所帶來的機遇，同時支持內地企業拓展海外業務。