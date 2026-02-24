彭博：東亞銀行山頂歌賦山道15號豪宅　索價10億、仍較高峰腰斬

東亞銀行於2025年8月份「債主變業主」，斥資7.9億元向拖欠貸款的「債仔」深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天，買入山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，據《彭博》引述知情地產代理透露，該豪宅最新以10億元放售。據了解，東亞銀行已整修豪宅建築外墻，以吸引買家。



值得留意，東亞銀行2025年8月份的買入價7.9億元，較陳紅天2016年買入價21億元，帳面大幅低約13.1億元，跌幅高達62%。若以最新意向價10億元計算，仍較2016年陳紅天買入價大幅低超過一半。



天價21億買入 呎價22.8萬

歌賦山道15號洋房，包括地下低層3樓﹑地下低層2樓﹑地下低層1樓﹑地下﹑1樓﹑2樓及天台。整座大宅面積18,078平方呎，為6房連套房加書房及家庭客設計，另連9,948平方呎花園﹑2,788平方呎停車位﹑2,081平方呎天台﹑1,200平方呎前庭及1,631平方呎庭院。

資料顯示，山頂歌賦山道15號豪宅，為陳紅天於2016年6月以21億元向莊士機構國際（0367）購入，樓面呎價高約22.8萬元，當時創下全港屋地呎價新高。

東亞銀行2025年8月「債主變業主」 作價7.9億買入

不過東亞銀行於2025年8月份「債主變業主」，斥資7.9億元買入該幢豪宅。資料顯示，山頂歌賦山道15號豪宅現時業主為SUNRISE LEGEND LIMITED，其公司股東為東亞銀行有限公司（THE BANK OF EAST ASIA, LIMITED）。其公司董事亦包括東亞銀行總經理兼營運處主管歐柏堅。

2019年東亞銀行兩度提供按揭

在2019年2月及2019年4月份，東亞銀行曾為上述山頂歌賦山道15號豪宅承做一按及二按，不過貸款金額不詳。

近年亦曾現「債主變業主」大額物業易手個案

事實上，近年整體樓市下行，市場也曾出現「債主變業主」的個案，如2025年1月份，由舖王鄧成波家族持有的觀塘全幢酒店（酒店前身為觀塘麗東酒店），以18.7億元沽出，造價較2022年高峰期叫價31億元大劈12.3億元或近40%。以項目提供598間客房計，平均每間客房價值約312.7萬元。

至於，觀塘全幢酒店新買家為南洋商業銀行，以債主身份入市。而原業主鄧成波家族則持貨8年帳面蝕讓4.3億元或18.7%離場。

深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天近年有多項貴重資產淪為銀主盤，例如在2024年11月，原由陳紅天持有的紅磡商廈祥棋中心全憧，據報以26.5億元易手，買家為香港都會大學。

紅磡祥祺中心A座及B座甲廈。（代理相片）

住宅方面，陳紅天在港持有並自住的山頂司徒拔道53號傲璇（OPUS HONG KONG）5樓單位，在2023年9月份以銀主盤形式，以約4.18億元易手，成交呎價約81,490元。成交價較該年5月份市場估值約6.8億元，大幅低約38%。新買家為遠航創辦人桂四海。

而在2025年7月份，陳紅天家族持有的中半山嘉富麗苑豪宅早前淪為銀主盤，以6,455萬元沽出，呎價約27,491元。