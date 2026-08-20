阿里吳泳銘︰AI算力資本開支投資回報確定性非常高

阿里巴巴﹙9988﹚旗下阿里雲本季度外部商業化收入增速提升至45%，創二十二季度新高，而增速來自算力、存儲、MaaS、AI應用的全面增長 ：季內AI相關產品年化收入突破495億元人民幣。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘稱，從當前市場反饋及合同訂單看來，算力需求會持續大於供給。隨著我們供應能力的不斷提升，未來幾個季度，AI+雲的收入增長還將持續加速，盈利能力也將繼續提升。

吳泳銘又表示，AI算力資本開支投資回報確定性非常高，Capex投入可三年內回本，而考慮到AI相關產品毛利率還在提升，未來有望縮短到2.5年回本甚至2年。

另外，他稱，平頭哥已建立覆蓋GPU、CPU、網絡芯片的全棧自研芯片組合。真武芯片到8月初已經服務了超過650家客戶。

阿里巴巴公布截至2026年6月30日止首財季業績，股東應佔盈利105.4億元(人民幣‧下同)，按年跌76%；而按非公認會計準則淨利潤﹙Non-GAAP﹚則為207.15億元，按年跌38%，遜於市場預期的255億元。Non-GAAP每股利潤為1.07元。