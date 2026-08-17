Apple Intelligence內地登場｜面對美國出口管制與中國嚴格監管的雙重壓力，加上內地市佔率遭華為等本土AI手機蠶食，蘋果打破以往純依賴第三方模型的慣例，改與阿里巴巴合作，專為中國市場自研及訓練獨家大語言模型（LLM）。這套「雙軌并行」策略配合最新官方備案，預計將於未來數月隨iOS更新登場。



Apple Intelligence內地登場，夥阿里訓練專屬AI大模型數月內上線。（AI生成）

特朗普禁令與本土監管雙重夾擊，蘋果為何必須為中國「量身打造」AI？

蘋果（Apple）公司在生成式AI浪潮中，於全球市場主要與OpenAI及Anthropic合作。然而，受到中國本土嚴格的數據合規監管與法規限制，海外大模型無法直接在中國境內落地。過去一年多，國行iPhone因為缺乏Apple Intelligence功能，遭華為等本土品牌以強大AI手機夾擊，導致內地市場佔有率面臨巨大壓力。

受到中國本土嚴格的數據合規監管與法規限制，海外大模型無法直接在中國境內落地。（Apple）

據路透社報導，蘋果已徹底改變以往單純依賴中國本土第三方模型的策略，改為針對中國市場單獨訓練一款專屬大語言模型（LLM）。這項合作由阿里巴巴集團提供基礎設施與技術支持，標誌著蘋果在華AI佈局邁入全新的自研與本地化階段。

蘋果與阿里合作如何運行？「雙軌并行」策略有何獨特之處？

據華爾街見聞報道，蘋果並非完全將AI功能外包，而是選擇在阿里的支持下完成自身模型的訓練。一旦這套系統隨iOS後續版本上線，蘋果將成為首家獲准在中國境內推出「自研專屬AI模型」的外國科技企業。

同時，蘋果將採用「雙軌并行」運作模式：

核心系統層：由蘋果與阿里聯合訓練的專屬模型處理。

深度擴展層：整合阿里巴巴旗下著名的千問（Qwen）大模型，以及百度的AI技術，為Siri語音助手、Writing Tools等系統級體驗提供支持。

蘋果在阿里的支持下完成自身模型的訓練。（阿里巴巴）

早在今年7月，中國國家網信辦已正式公佈「Apple智能」等7款手機端側生成式AI服務完成官方備案，為這套機制奠定了合規基礎。

阿里巴巴董事局主席蔡崇信（Joe Tsai）早在2025年2月於迪拜世界政府峰會上就透露：「蘋果接觸了中國多家公司，最終選擇與我們合作。」



Apple Intelligence何時在內地推出？能挽救iPhone銷量嗎？

全套Apple Intelligence預計會在未來數月內，隨iOS系統更新正式登陸中國大陸市場，覆蓋iPhone、iPad、Mac乃至Vision Pro全系設備。蘋果在華銷量止跌回升的關鍵，就在於這套AI能否展現出超越本土對手的流暢度與合規體驗。此消息曝光後，阿里巴巴美股股價一度盤前上漲約4%，市場顯然對這場美中科技巨頭的聯姻寄予厚望。

Apple Intelligence預計會在未來數月內上線。（路透社）

隨著監管綠燈亮起與技術到位，國行用家離完整版Apple Intelligence的日子，真的不遠了。