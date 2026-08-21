「中國巴菲特」愛股泡泡瑪特急插近9%　料無法完成收入增長目標

有「中國巴菲特」之稱的段永平，其「愛股」泡泡瑪特(9992)中期利潤升一成，惟明言無法完成定下收入增長20%目標，該股今早績後急瀉，一度瀉近9%，現挫近4%報147.2元。



半年利潤升一成

該公司中期股東應佔溢利50.38億元(人民幣‧下同)，按年增長10.14%。每股基本盈利3.8元，不派中期息。

期內，收益171.73億元，按年上升23.8%。

2026年上半年，共有11個藝術家IP收入超過1億元，其中THE MONSTERS、星星人、CRYBABY、DIMOO、SKULLPANDA、HIRONO及MOLLY在報告期內分別實現收入44.5億、26.5億、16.3億、16.2億、15.5億、10.1億及9億。

截至2026年6月30日，集團在全球共運營676家門店及2,827台機器人商店，報告期內分別淨增46家及190台。

截至2026年6月30日，集團全球累計註冊會員已超過1億人。

步步高董事长段永平

段永平︰維持長線看好

有「中國巴菲特」之稱的內地知名投資者段永平增持泡泡瑪 。據聯交所權益披露，他於本月6以最高價160元，增持2864.6萬股泡泡瑪特，持股比例由5.55%升至7.7%。

段永平上月表示對泡泡瑪特維持長線看好，指自己才剛開始買泡泡瑪特，揚言「我猜10年內大概率是不會賣的」。