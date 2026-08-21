阿里巴巴半日由升轉跌逾3%　傑富瑞仍力撐　上調目標價至184元

港股市場阿里巴巴-W(9988)績後高開2.38%報129.2港元，惟之後無以為繼，中午收報122.3元，挫3.1%。



不過，大行仍看好公司表現。傑富瑞發表研報指，阿里巴巴截至今年6月底首財季收入按年增長9%，符合市場及該行預期；經調整EBITA為273億元，高於市場預期的256億元及該行預測的262億元。管理層預期雲業務收入將於未來數季持續加速增長，次財季AI相關產品年度經常性收入(ARR)將接近100億美元，AI運算投資回報期約為三年，隨着產品組合優化、自研平頭哥晶片應用及多元化變現措施，回報期可進一步縮短至2.5年。

管理層亦透露平頭哥自研晶片已實現廣泛商業化，最新一代平頭哥晶片真武M890已通過阿里雲服務獲來自網路、自動駕駛及金融服務等20多個行業的超過650家外部客戶採用。

傑富瑞認為阿里巴巴雲業務增長加快的趨勢將持續，維持「買入」評級，港股目標價由179元上調至184元，美股目標價由185美元升至190美元。

阿里巴巴截至2026年6月30日止2027財年首財季，股東應佔盈利105.4億元(人民幣‧下同)，按年跌76%；而按非公認會計準則淨利潤﹙Non-GAAP﹚則為207.15億元，按年跌38%，遜於市場預期的255億元。Non-GAAP每股利潤為1.07元。