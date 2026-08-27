AEON負債靠日母企「泵水」　下半年本地再開5間Mono Mono專門店

AEON母公司永旺（香港）百貨（0984）公佈，截至2026年6月30日止六個月中期業績。受內地業務表現拖累，集團期內淨虧損按年擴大21.3%至2.75億港元；公司擁有人應佔虧損2.39億元，較去年同期的2.17億元擴大9.9%。每股基本虧損擴大至91.92港仙，公司決議不派發中期股息。



稱外面借錢難 日本母公司出招幫補血

截至2026年6月30日，AEON資產負債比率（以最終控股公司借款除以總虧絀計算）仍為負數，錄得62.94%，2025年底為52.98%。

被問及資產負債比率維持負數及流動資金壓力時，集團執行董事長島武德坦言，「以現時的財務狀況，如果直接向外面的機構借貸會比較難」。他補充指，正如業績公告中所披露，集團已與日本母公司 AEON Co., Ltd. 進行溝通，並獲母公司同意提供貸款支持，包括延長7.87億港元借款的償還期，以及於7月再提取5,722.8萬港元貸款，以確保集團擁有足夠的財務資源維持營運及履行到期債務。

集團執行董事長島武德（中）。（業績會截圖）

港人北上兼消費審慎 大型百貨無意撤退

當前零售市場環境依然充滿挑戰，主要受到宏觀經濟不確定性、地緣政治風險以及審慎消費情緒的影響。長島武德表示，香港與中國內地的消費者日益重視性價比，消費模式因而變得更加精挑細選。

在香港市場方面，雖然旅遊業復甦持續為零售需求提供支撐，但消費兩極化現象，加上市民持續北上及外遊消費，均拖累了本地市場的復甦步伐。至於中國內地市場，消費者偏好的轉變與數位化轉型的加速正在重塑整體零售格局，這進一步凸顯了集團推動產品差異化與營運創新的必要性。

長島武德表示，雖然經營環境充滿挑戰，但集團目前並無計劃關閉現有的大型綜合百貨（GMS）門店。

港擴mono mono 內地打造「食品城」

門店方面，集團計劃下半年在香港再新增5間AEON Mono Mono。內地方面，則計劃在大灣區包括珠海、佛山及廣州開設3間AEON超級市場，長島武德指內地的超級市場的定位為打造「食品城」。集團在展望中亦明確表示，未來將不再單純追求規模增長，而是更加重視盈利能力、現金流及資本效率，以提升長期企業價值。