AEON母企永旺中期大蝕2.75億　內地業務蝕1.46億　不派中期息

港人「北上消費」風氣持續，加上內地零售市場價格戰激烈，AEON母公司永旺（香港）百貨（0984）公佈截至2026年6月30日止六個月中期業績。受內地業務表現拖累，集團期內淨虧損按年擴大21.3%至2.75億港元；公司擁有人應佔虧損2.39億元，較去年同期的2.17億元擴大9.9%。每股基本虧損擴大至91.92港仙，公司決議不派發中期股息。



期內，集團綜合收益按年微跌1.8%至38.60億元。雖然整體業績受壓，但兩地市場呈「港改善、內地受挫」的分化表現。香港業務憑藉門店網絡優化及數碼轉型，虧損顯著收窄；惟中國內地業務受消費疲弱及價格競爭打擊，虧損大幅擴大。

香港網購銷售爆升86% 提前退租九龍城店

香港業務方面，上半年收益微跌0.6%至17.74億元，主要受提前終止九龍城店租約影響。然而，受惠於營運效率提升及費用結構優化，香港業務分類虧損按年大幅收窄27.7%至1.17億元。期內集團積極推動商品改革，提高自家品牌（如TOPVALU）銷售佔比，電商業務更表現強勁，網上銷售按年增長32.3%，其中AEON CITY銷售額更飆升86.4%。

門店策略上，集團轉為聚焦效益較高的專門店，期內新增5間「Mono Mono」，並提前退租九龍城店以重整資產配置。管理層透露，下半年將持續推進「差異化+高收益」策略，計劃再開設5間AEON Mono Mono專門店，同時深化與AEON信貸財務的會員生態圈整合。

永旺管理層透露，下半年將持續推進「差異化+高收益」策略，計劃再開設5間AEON Mono Mono專門店，同時深化與AEON信貸財務的會員生態圈整合。

內地價格戰加劇 全資控股廣東永旺圖強

內地業務則成為拖累業績主因。受房地產市場調整、消費意願審慎及市場價格競爭加劇疊加影響，內地業務上半年收益按年下跌2.8%至20.86億元，分類虧損由去年同期的6,605萬元急劇擴大1.21倍至1.46億元。期內因租約到期，集團結束了珠海揚名廣場店的營運。

佈局大灣區 珠海、佛山及廣州開3間超級市場

面對內地挑戰，集團坦言表現未達預期，未來將不再單純追求規模增長，轉為注重盈利能力與現金流。集團期內以1.75億元收購廣東永旺餘下35%股權，實現100%全資控股以強化華南資源整合。下半年計劃在大灣區（包括珠海、佛山及廣州）開設3間AEON超級市場，完善重點區域網絡。

核數師提持續經營不確定性 獲母企支持

財務狀況方面，截至2026年6月30日，AEON流動負債淨額達19.96億元，期內經營及租賃現金流出淨額為1.78億元。獨立核數師指出，相關情況顯示公司存在可能對持續經營能力產生重大懷疑的重大不確定性。

AEON表示已仔細審視未來至少12個月的現金流預測，並獲得日本母公司 AEON Co., Ltd. 的強烈支持，包括同意延長一筆相等於7.87億港元的集團內借款償還期，並承諾提供額外財務資源，董事會認為集團有足夠資金維持營運並履行到期債務。