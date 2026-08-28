恒生向滙豐售貸款組合涉逾百億元　不良貸款比率急降至4.6%

滙豐（005）今年初完成私有化恒生銀行後，推進出售拖累恒生的香港商業房地產貸款。上月傳出滙控近數月向債務投資者推銷恒生高風險貸款，結果由母公司接手。

據恒生披露資料顯示，上半年該行以110億元總交易作價向香港上海滙豐銀行（即滙豐亞太）出售一項貸款組合。同期，該行不良貸款比率由去年底逾7%急降至4.6%，但仍於遠高於約2%左右的市場水平。

恒生發言人：屬風險管理策略

恒生發言人表示，這是集團風險管理策略的一部分。截至今年6月30日，該行不良貸款比率改善至4.63%，而去年底該比率為7.04%。恒生普通股權一級資本比率（CET1）穩健，不良貸款比率有所改善，將繼續推動增長，並配合集團的策略支持客戶，充分把握香港市場的增長機遇。

本港商業房地產貸款質素急轉直下，拖累恒生撥備及不良率飆升。

近幾年香港商業房地產貸款質素急轉直下，拖累恒生撥備及不良率飆升，備受壓力。去年6月底該行不良率已飆至6.69%，到12月底再升穿7%。

然而，該行被私有化後發布的首份中期報告，反映其情況明顯改善，今年6月底的總減值貸款已由去年底的568.09億元降至371.46億元，不良率亦相應下降2.41個百分點，至4.63%。上半年撥備也按年大減近52%至23.55億元，並帶動純利增長43.6%，至98.77億元。

滙豐管理層於中期業績電話會議上，回應有關出售恒生高風險貸款傳聞時曾確認，所轉移的貸款組合是與香港商業房地產有關。而轉移該貸款組合原因之一，是為了令恒生創造額外空間，能把業務擴展到香港商業房地產之外，並能利用其資產負債表，參與香港其他增長行業的發展機遇。