恒生首進駐港島甲廈　希慎廣場財富管理中心開幕　配備Sky Bar

恒生銀行宣布，位於銅鑼灣希慎廣場的財富管理中心已正式投入服務，該分行位於29樓配備Sky Bar。該行又透過，今年上半年財富管理業務錄得强勁增長。為更貼近客戶所需，恒生近期已完成翻新港鐵銅鑼灣站個人理財中心，而港鐵西九龍站個人理財中心亦已開業，為通勤客戶帶來更便捷的體驗。銀行並計劃於今年下半年在中環港鐵站增設個人理財中心，進一步擴展在核心地區的網絡覆蓋。



作為恒生在港島首間進駐甲級商廈的分行，希慎廣場財富管理中心進一步完善恒生在核心地段的服務布局：結合港鐵站網點，方便客戶處理日常銀行需要；同時透過財富管理中心提供更深入的財富諮詢與規劃服務。

恒生銀行零售銀行及財富管理業務主管李樺倫表示：「銅鑼灣位處港島核心地段，鄰近不少優越理財客戶的生活圈，是我們重要的策略據點。恒生有超過三成的優越理財客戶來自港島區，我們投放更多資源，在需求最殷切的地區進一步提升服務。尖沙咀海港城財富管理中心今年初啟用以來廣受客戶歡迎，開設希慎廣場財富管理中心有助進一步推展我們的策略：透過結合港鐵站便捷的服務網點以照顧客戶日常需要，並配合財富管理中心的專屬空間，讓客戶作更深入、以目標為本的財富規劃，滿足他們不斷變化的需求。」

恒生希慎廣場財富管理中心配備天際酒吧（Sky Bar）。

恒生又指，新設立的財富管理中心位於希慎廣場29樓，面積近6,300平方呎，設有13間會議室，並配備天際酒吧（Sky Bar）及維港景觀區域，讓客戶可在更舒適的環境下，與理財團隊就整體財富規劃作更周詳的交流。中心的設計概念源自「小莫小於水滴」，以水的流暢線條與動感形態為主軸，象徵財富持續累積與增長。