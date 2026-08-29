美團︰不會成為Token工廠　Keeta攻沙特22個月已賺錢　快過攻香港

美團(3690)公布截至6月底止第二季表現改善，以非國際財務報告準則計，經調整溢利25.24億元(人民幣‧下同)，按年增長69.03%。

期內，收入1,046.43億元，上升14.38%。

美團創始人王興。（網絡圖片）

業績報告提到，Keeta於各市場保持強勁增長勢頭，效率持續提升，香港市場已經實現穩定盈利。CEO王興在財報電話會上也分享了美團國際化進展。他稱︰「2024年9月，Keeta在沙特市場開始試運營，到今年7月實現盈利，只用了22個月。」此前，Keeta已在中國香港市場實現UE﹙外賣單位經濟﹚轉正，用時29個月。

王興續稱︰「沙特是一個規模比香港更大、對我們來說非常陌生的市場，但我們用更短的時間跑通了UE模型，說明Keeta的運營模式在海外市場具備較強的可複製性。」

他又認為，無論在哪個市場，消費者和商戶的核心訴求是相通的，並稱Keeta在今年下半年會聚焦在現有市場的運營，關注業務運營效率提升。同時，對巴西市場長期潛力依然保持信心。

美團指，Keeta在沙特市場開始試運營，到今年7月實現盈利，只用了22個月。(Getty)

美團不會變「Token工廠」

至於AI發展，王興表示，AI對美團是一次組織、產品和工作流程的全面升級。「我們始終認為，AI能力的長期價值，是能否真正進入真實工作流、解決真實問題，並形成長期穩定的基礎設施能力。與此同時，全國產化訓練和推理能力，也幫助我們在長期成本以及基礎設施可控性上建立了更強優勢。」

他又稱︰「我們不會成為Token工廠，我們的模型和AI產品將用於支持我們的主業，提升用戶、商戶體驗和公司經營效率。」

據王興介紹，目前美團的整體AI戰略主要圍繞三個方向展開：Building LLM、AI at Work和AI in Products。

在模型側，6月，美團發佈新一代自研大模型LongCat 2.0，這是業內首個在全國產算力集群上完成訓練與推理全流程的萬億參數模型。LongCat 2.0在代碼編寫及Agent調用場景中表現突出，已通過全球開發者社區廣泛驗證。