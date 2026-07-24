深圳平價超市｜美團快樂猴超市開幕！必掃¥1.5雪糕、¥3.99薯片
撰文：何加祺
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深圳｜北上｜北上注意！美團旗下的平價超市「快樂猴超市」最近於深圳龍崗區開幕，超市主打「好貨不貴」，當中包括¥1.5雪糕、¥3.99薯片、¥19.99三文魚切片等。另外，超市的產品線上線下同價，大家去深圳遊玩時可以提早在美團App內下單，然後再叫外賣送貨。想知還有甚麼抵買產品？即看下文！
平價超市｜深圳首間「快樂猴超市」7.17開幕
美團旗下的「快樂猴超市」於7月17日在深圳龍崗區正式開幕，是深圳首間分店，目前在全國共有逾40間分店。而店內主要售賣各種零食、飲品、日常用品等，而且超市貨品線上線下同價，大家北上遊玩時，可以預先美團下單，然後以叫外賣速遞即可取貨，十分方便。
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平價超市｜主打「好貨不貴」 網民：平到離譜！
「快樂猴超市」主打「好貨不貴」，店內有超過1,600款產品，當中包括生鮮蔬果、冷鮮肉禽、蛋奶糧油、烘焙、熟食、速凍食品、零食、家居日用品等，而且大部分都以低價發售，所以一開幕已吸引不少深圳居民入去掃貨，更有網民在小紅書直指「價格低到離譜」。
平價超市｜最平¥1.5雪糕／¥19.99挪威三文魚
「快樂猴超市」有多款超抵食品，當中包括¥1.5雪糕、¥3.99薯片、¥5.99有4件現烤蛋撻、¥19.99挪威三文魚切片、¥19.99現烤脆皮香酥鴨、¥39.99的5公斤象牙香粘米。
快樂猴超市 (龍崗三聯商業廣場店)
地址：深圳龍崗松源路三聯廣場1樓
交通：地鐵5號線上水徑站C出口
營業時間：07:30-23:00
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