醫療通脹年增約10%　保泰︰有信心保費加幅控制於單位數｜企業說

本港虛擬保險公司保泰人壽(Bowtie)，至今成立7年。截至今年7月31日，其年度經常性收入超過1億美元，晉升至全球科技界統稱的「半人馬」企業行業。Bowtie聯合創辦人顏耀輝表示，相較於早年財務目標為收支平衡，目前會主力於業務方面的推進，包括自願醫保及B2B業務。對於未來發展目標及方向，香港市場長遠目標為成為自願醫保市場前三大。



目標為成為自願醫保前三大

顏耀輝表示，除了香港市場，目前其實也在研究東南亞市場，包括有推出醫療改革的馬來西亞，目標為未來三年內能進駐東南亞中的兩個市場，而進駐方式可能會包括尋找當地合作夥伴等。目前聘請員工約200人，隨著業務增長需求，預計將繼續增聘。

市場關注醫療保費調整，Bowtie市場營銷及品牌總監曾梓銘表示，該公司自願醫保系列產品自2019年推出至2023年間，一直維持零保費調整。直至2024 年才進行首次保費微調。而在過去三年每年保費年均升幅僅為6.78%，遠低於同期10.3%的醫療通脹水平。

他表示，有信心將下一個保單年度的累計保費升幅，繼續控制於單位數水平。

未來三年內進駐東南亞兩個市場

截至2025年12月31日，Bowtie保險收入實現高速增長，按年增長125%，由2.27億港元增至5.118億港元。

截至2026年7月31日，該公司年度經常性收入突破1億美元，單計2025財政年度新增的年度經常性收入，已超越首五年的總和。超過15萬名客戶選擇Bowtie，相當於每50名香港居民便有1人成為了其客戶。總保障額超過1,500億港元，按年增長25.5%。

當中自願醫保相關的年度經常性收入按年增長45%，生效保單數目突破5萬份。客戶留存率超過93%。

左起︰Bowtie聯合創辦人顏耀輝及Bowtie市場營銷及品牌總監曾梓銘。

B2B業務年度經常性收入翻逾兩倍

顏耀輝表示，自願醫保經常性收入增長快速，主要由於公營醫療系統持續面對承載壓力，促使更多市民轉向私營醫療保障。其他保險公司加價，令其產品相對而言更具競爭力。市場持續整合，龍頭企業的市場份額不斷擴大。

B2B業務方面，年度經常性收入按年增長226%。主要由於中小企需求強勁，這個市場一向未被充分重視，並愈趨湯求更數碼化的體驗。提供更優厚的員工福利以留住人才已漸成市場常態，進一步推動這方面的增長。