企業說｜維特健靈億元置總部　創辦人：百億營業額　方考慮上市

屹立在港33年的保健品品牌維特健靈宣佈，其位於長沙灣道918號的「維特健靈中心」正式開幕，並作為公司總部，集團創辦人兼行政總裁陳曦齡接受傳媒訪問表示，投資以億元計的金額，設立該總部，物業屬自置「無槓桿」。集團更於過去一年將18間門店擴大面積，希望能做到百億元營收，方考慮上市。



維特健靈創辦人兼行政總裁陳曦齡是香港少數兼通中西醫的企業家，其胞妹為著名歌手及教育家陳美齡。（黃文琪攝）

自置物業無槓桿、不設回報期

據悉，長沙灣道新總部投入以億元計算的資金。陳曦齡強調，該物業並非租用，而是與發展商合作從興建初期已參與投資，且全部自用，「這幢大廈是沒有想過有一個Payback period（回報期），因為想著自己用。」

她指出，集團在鴨脷洲廠房、大埔工業村廠房、尖沙咀新港中心寫字樓均為自置物業，而且「買物業都沒有做過槓桿」，反映集團財務尚算穩健，不依賴借貸擴張，這在零售企業中較為少見。

門店方面，陳曦齡透露，集團目前在港澳地區約有60間專門店及專櫃，分佈已覆蓋主要地區，短期內不會大幅增加門店數量，但會持續擴大現有店舖的面積，主因是租金回落，今年已有18間店舖完成擴充，並新增1間門店，未來計劃在淘大商場、黃埔等地繼續擴大門店。她強調，整體租金支出有輕微上升，但相對而言影響有限。

目標百億營業額 先考慮上市

被問及會否跟隨同業上市，陳曦齡明確表示「暫時沒有」，強調集團目前無資金壓力，因此沒有上市的逼切性。

她透露，目標是營業額達至百億元規模，才考慮上市。對於外部投資興趣，她笑言：「睇佢畀幾多錢我，每樣嘢都有價㗎。如果佢開個價錢我拒絕唔到，我可能會考慮。」

陳曦齡承認，毛利率持續受壓，近期將多款產品升級，例但仍維持原價。（黃文琪攝）

暫無加價計劃 毛利率持續受壓

儘管營業額持續增長，陳曦齡承認，毛利率持續受壓，近期將多款產品升級，但仍維持原價，「想加價，但又唔敢加，因為經濟仲係比較疲弱。」她坦言，即使產品升級，也不敢轉嫁成本，只能期望以更好效果吸引更多客戶，以量補價。

內地業務方面，陳曦齡表示，維特健靈透過電商渠道銷售，內地市場增長率高於香港，但香港仍保持高單位數增幅。然而，她坦言在內地申請保健食品批文困難重重，目前僅數種主要產品獲批。為此集團在珠海設有工廠，已取得部分備案產品，但正式申請仍需時間，這對其內地業務的產品線擴充構成一定限制。

集團在海外有十個辦事處，目前也以電商業務為主。陳曦齡表示，暫時不會在海外開設實體專門店，但不排除未來在內地部分大城市開設體驗店。此外，她提到歐洲市場較為保守，監管嚴格，目前主要通過醫生渠道銷售；美國市場則仍在深耕階段，未有具體開店計劃。

陳曦齡指出，內地保健品市場的競爭程度已達荒謬水平，無意參加價格戰。（網頁集團）

歎內地市場「卷到冇得頂」

對於內地市場，她直言，內地保健品市場的競爭程度已達荒謬水平，「基本上啲保健品多到真係冇得頂，仲要佢哋嗰種卷法，你都冇得頂——9.9蚊人仔，60粒維他命C，點做呀？我哋從來都冇諗過要同佢哋咁樣卷法，基本上救命咁滯，真係成本都cover唔到。」

陳曦齡指出，這種定價根本無法覆蓋基本生產成本，面對這種環境，她強調不會參與價格戰，選擇承擔成本的增加，雖然拉低了毛利率，同時也是維持消費者信任的途徑。