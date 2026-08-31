香港零售丨7月零售額按年升4.5%　連續第十五個月錄增長

政府統計處公布，本港7月零售業總銷貨價值的臨時估計為310億元，按年上升4.5%；經修訂後，則較上年同月上升4.6%。與去年同期比較，今年首七個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.9%。



在七月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.1%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為28億元，較往年同月上升9.5%。與上年同期比較，今年首七個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升24.9%。

扣除其間價格變動後，今年七月的零售業總銷貨數量的臨時估計較上年同月上升2.3%；與上年同期比較，則上升6.6%。

今年七月與去年同期比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升19.7%。（資料圖片）

珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升近兩成

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年七月與去年同期比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升19.7%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升10.5%）；超級市場貨品（上升0.3%）；藥物及化妝品（上升7.3%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升11.5%）；食品、酒類飲品及煙草（上升1.7%）；百貨公司貨品（上升0.5%）；以及眼鏡店（上升1.8%）。

另一方面，服裝的銷貨價值下跌1.8%。其次為書報、文具及禮品（銷貨價值下跌2.8%）；汽車及汽車零件（下跌18.2%）；燃料（下跌18.0%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌0.3%）；傢具及固定裝置（下跌2.4%）；以及中藥（下跌13.7%）。

政府發言人表示，七月零售銷售增長動力保持強韌，連續第十五個月錄得增長。展望未來，經濟持續擴張、住戶收入上升及勞工市場狀況穩定，將有助提振消費氣氛。未來一連串盛事亦預期會持續帶動訪港旅客增長，為零售業帶來進一步支持。然而，外部不利因素仍在演變。政府將繼續密切監察相關事態對本地消費市場潛在的影響。