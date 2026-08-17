去年總就業人數按年減0.6%至367.3萬　進出口、零售、建造跌幅大

統計處今日（17日）公布， 2025年香港總就業人數為367.3萬人，按年減少0.6%。其中，進出口貿易業及零售業跌幅顯著，均下跌4.3%，分別減少1.46萬人及1.12萬人；建造業同樣下跌4.2%，減少1.48萬人。



統計處今日（17日）公布， 2025年香港總就業人數為367.3萬人，按年減少0.6%。其中，建造業下跌4.2%，減少1.48萬人。（資料圖片／蔡正邦攝）

總就業人數較5年前跌0.5個百分點

統計處文章指， 2025年香港總就業人數為367.3萬人，較2020年下跌0.5％。香港經濟仍然以服務業為主導，共有324.3萬人，佔總就業人數88.3%。

其中， 「公共行政以及社會及個人服務」佔比最多，共有113.9萬人、佔31.0%。其次是「金融及保險、地產以及專業及商用服務」，有84.4萬人、佔23%。兩個行業的就業人數均較2020年上升5.7％及1.5％。

進出口貿易、批發及零售就業人數佔比第三多 較5年前減11.2萬人

「進出口貿易、批發及零售」就業人數佔比第三多，共有61.6萬、佔16.8%。不過，與2020年72.8萬人相比，去年就業人數下跌15.4％，減少11.2萬人。當中，跌幅最多為進出口貿易，跌17.7％、減少6.98萬人；零售及批發業均跌12.7％，分別涉3.59萬人及6,400人。

另一方面，在2020年至2025年期間，就業人數增幅較高的行業包括「人類保健及社會工作服務業」，由2020年21.9萬增至2025年24.6萬人，升幅為12.5％；「電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理業」亦增加9.2％至1.7萬人。

至於「建造業」去年共有33.4萬人就業，按年下跌4.2%，但相比起2020年31.1萬人，則上升7.6％。

就業人數比5年前少 統計處：疫情期間部份行業削減人手

統計處分析，新冠疫情導致部份行業在2020年至2022年期間削減人手，所有行業的總就業人數在2020年至2022年期間減少2.1%，然後在2023年回升，及後在2024年及2025年大致保持平穩。