Anthropic與英偉達陣營成員Lambda　達350億美元算力合作協議

Anthropic與英偉達支持的Lambda達成350億美元的算力合作協議。彭博引述據一位知情人士透露，Anthropic PBC已與英偉達支持的雲服務提供商Lambda達成一項350 億美元的算力協議。



知情人士稱，基礎設施公司Hut 8正在開發該項目涉及的德克薩斯州數據中心。《華爾街日報》 此前報導了這一協議，稱輝達將持有這個位於德克薩斯州努埃塞斯縣的數據中心的租賃權。

該交易只是與英偉達相關的眾多AI算力協議中的最新一例。作為全球市值最高的公司，這家領先的AI晶片供應商一直在利用其雄厚的財力擴大對計算基礎設施的可及性，這反過來又會提升對其技術的需求。

而Anthropic已成為數據中心電力最重要的客戶之一。這家Claude聊天機器人的開發商上周同意斥資450億美元，租用Nscale位於西弗吉尼亞州主要數據中心項目的AI算力。近幾個月，該公司還與新銳雲服務商Fluidstack Ltd.簽署了500億美元的算力合作協議，並與馬斯克旗下SpaceX簽署了450億美元的算力大單。

據彭博上周報導，Lambda正在洽談融資至多30億美元。知情人士透露，該公司討論了120億美元甚至更高的估值。