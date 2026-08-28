美國防部封殺Anthropic　法院裁定違法　斥五角大樓行事反覆無常

美國法官8月27日裁定美國國防部將AI企業Anthropic列入黑名單屬非法行為。這是Anthropic與美國軍方就AI安全和使用範圍問題發生衝突的最新進展。



法官在裁決中表示，國防部的行為違反了憲法第一、第五修正案，構成「非法報復」，而國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）把Anthropic列為供應鏈風險（supply-chain risk）名單不僅違反了現行法律，並且是「武斷且反覆無常」。

在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty Images）

Anthropic在2月底公開拒絕國防部無限制使用其AI技術後，於3月初被列入「供應鏈風險」名單。隨後Anthropic提出訴訟，指國防部侵犯了其言論自由和正當程式權利。當時法官批准阻止國防部的禁令，隨即國防部提出上訴。

國防部5月宣布與7間AI公司達成合作，惟Anthropic不在名單中。