索尼華納起訴Anthropic盜用版權音樂訓練AI　要求進行賠償

索尼（Sony）音樂和華納（Warner）音樂旗下的子公司8月28日（周五）在加州北部聯邦法院提起訴訟，指控Anthropic公司「犯下歷史上最大、最明目張膽的知識產權盜竊罪行之一」。原告稱Anthropic非法利用「數萬首」音樂出版商的版權作品訓練其模型，並指其盜版數千首受版權保護的音樂作品，要求對方每首侵權作品賠償數十萬美元。



美國新聞網站Axios報道，原告在長達48頁的訴狀中寫道，「被告 Anthropic及其創辦人Dario Amodei與Benjamin Mann曾大肆進行非法的種子下載、資料抓取及下載受著作權保護的作品，以開發、營運Anthropic的『Claude』系列AI模型，並從中獲取巨額利潤。」

報道指，一首歌可能包含多個受版權保護的組成部分，例如歌詞、錄音或作曲，這些部分可能由不同的版權所有者分割，包括藝術家、出版商和唱片公司。

2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

這並非Anthropic首度被指控為訓練其模型而進行盜版行為。2025年9月，該公司與作者和出版商達成了美國史上金額最高的版權和解協議，金額高達15億美元。

而對於此次音樂侵權的指控，Anthropic公司在一份聲明中表示，「我們不同意出版商的指控，我們將在法庭上積極捍衛自身權益。」