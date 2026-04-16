滙豐廖宜建︰對中東投資及承諾不變　另稱對港前景感信心續投資

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，地緣政治難免增加環球貿易下行風險，香港屬於外向型經濟，沒法置身事外，近日香港的經濟數據仍未反映有關影響，會密切留意。但他指出，本港過往經歷多個經濟周期，形容是「見慣風浪」，具有完善金融基建、健全監管，銀行風險管理也相當嚴謹。他相信香港在「一國兩制」下，有能力應對外圍市場各種不確定性，滙豐對香港前景很有信心，並會繼續投資。



廖宜建亦表示，集團對中東的投資和承諾完全沒有改變，現時將員工安全放在首位，以繼續服務客戶和當地需求。他又說，集團在中東的資產負債表穩健，相信局勢恢復正常後，當地有很大發展空間。

伊朗過去曾威脅要關閉霍爾木茲海峽，但從未真正付諸實行，因這將大大限制國際貿易並影響全球油價。(Reuters)

若能源價格受影響將波及通脹

被問到對息口的影響，廖宜建說，集團仍在觀察局勢發展，如果全球能源價格和貿易營運受到影響，亦會影響通脹，視乎維持多長時間，相信不同市場對利率有不同反應。

他提到，國家十五五規劃提出支持香港鞏固提升競爭優勢，認為香港能以超級聯繫人和超級增值人的定位服務國家發展大局。目前港股市值接近50萬億港元，香港是亞洲第三大債券市場，亦有望於2029年成為全球最大跨境理財管理中心，認為可利用香港既深且廣的資本市場，支持中資企業全球布局，成為出海首選的融資平台。

稱港續推動人民幣國際化

他又指出香港要繼續助力人民幣國際化，包括透過股票、債券、風險管理工具等互聯互通管道，滿足企業和投資者資產配置多元化的需要；亦應進一步貢獻粵港澳大灣區的建設，加強與內地產業合作，吸引更多內地科技企業在香港設立全球總部。

他提到，今年亞太經合組織（APEC）由中國擔任東道主，香港將負責在10月下旬舉辦的財長會議，期待屆時全世界能再次感受香港國際金融中心的優勢。

滙豐獲批本港穩定幣發行人牌照，他說，年內將發行港元穩定幣，期望在其他數字資產和代幣化存款領域，與金管局及政府一同發展。