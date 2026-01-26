滙豐廖宜建倡優化跨境融資便利化試點政策　促企業跨境融資

北京市政協委員、滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建在北京市政協十四屆四次會議時提出三大類別建議，包括關於優化跨境融資便利化試點政策，促進企業跨境融資；關於加強國際投資及金融機構與政府投資基金項目庫交流對接；以及關於以生態方法推進北京城市河湖生態治理降本增效。



廖宜建說，目前跨境融資便利化試點核心准入標準為獲得國家或北京市認定高新技術企業、「專精特新」中小企業或經科技部火炬中心認定的「科技型中小企業」，這相對單一及集中科創領域。建議可考慮拓寬試點准入標準，實行「普惠+定向」策略。取消企業類型限制，將試點適用主體擴大至北京地區所有合規經營、無外滙違規紀錄非金融企業，以「銀行綜合評估+宏觀審慎管理」或「負面清單管理」替代「資質清單管理」。在現有外債專項額度下，為非科創類企業設立基礎額度，滿足跨境融資需求。對於正申請高新技術、專精特新等資質企業，可考慮先由企業提交資質承諾後即可先行享受政策，待企業資質獲審批後再補充相關文件；雙碳項目相關企業可設立綠色專項通道。

倡增企業自主外債額度

目前政策規定企業自主借用外債額度統一為1,000萬美元，優質企業依託由中關村「創新積分制」認定可增至2,000萬美元。廖宜建建議可採更靈活額度管理措施，如研發投入高成長期企業或相對成熟企業，可適當擴大外債額度；成熟跨國展業企業，可按所有者權益規模實施以年度為單位動態管理等；可建立統一資質互認機制，外管局、工信部、經信局、科委等相關部門實現高新技術、專精特新等資質共享，企業毋須重複提交證明及縮短登記備案流程。

為促進國際投資與金融機構能持續、深度參與北京市政府基金投資，須進一步暢通基金、項目庫與國際投資與金融機構溝通渠道。針對目前項目庫僅面向企業申報，可由官方設立一個統一、定期更新、面向投資機構對外介面；所有面向國際投資與金融機構內容，提供中英文雙語，各基金團隊負責定期更新各項訊息及項目進展等。在現有中關村論壇、金融街論壇年會等外，可由市政府或基金管理人等牽頭建立定期交流機制、定期研討會和網上路演等；北京、香港兩地輪流舉行定期研討會等。

他又指出，城市河湖是北京建設國際一流和諧宜居之都重要生態載體，承擔着防洪排澇、水資源調配等多重功能，直接關係市民生活品質與首都生態安全。建議構建「政府主導、社會參與、市場補充」多元參與和共建共治機制。探索財政資金引導，社會資本、公益捐贈共同投入模式，鼓勵各區開展生態系統方法技術試點；通過志願服務活動為河湖治理工作提供人力支援及降低運維成本等。