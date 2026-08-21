韓股大時代｜豪砸110萬億韓元！　三星今年股東回報計劃出爐

繼SK海力士之後，三星也重磅出手了！周五，三星電子宣佈預計今年股東回報將高達110萬億韓元，創下韓國史上之最。其中，三季度或先派約30萬億韓元現金股利，另計劃回購約15萬億韓元股票用於員工薪酬。



最近在「存儲雙雄」股東回報計劃推動下，韓國股市持續升温。

截至今日收盤，韓國KOSPI指數收漲0.88%，報6912.95點。科技半導體股表現強勢，三星收漲3.87%，而SK海力士收漲2.31%。

至多110萬億韓元！

當地時間8月21日，三星召開董事會批准了2026年度股東回報計劃。總規模約90‑110萬億韓元，這大約是2020年創下的20.3萬億韓元紀錄的五倍。

作為股東回報措施的一部分，三星電子計劃在今年第三季度派發約30萬億韓元的現金股息。具體細節將在10月下旬的董事會上最終確定。其餘股東回報方式，包括現金股息、股票回購和註銷，將於明年1月的董事會會議上決定。

與此同時，董事會還批准了約15萬億韓元的股票回購計劃，用於獎勵員工。

此前，三星電子還承諾將三年期間積累的自由現金流總額的50%返還給股東。

三星電子宣佈預計今年股東回報將高達110萬億韓元，創下韓國史上之最。（Reuters）

根據其三年期股東回報計劃，三星電子在2024年和2025年每年派發了9.8萬億韓元的常規股息，兩年合計19.6萬億韓元；並於2025年實施了1.3萬億韓元的特別股息，以及8.4萬億韓元的庫藏股回購與註銷。

綜合計算，過去兩年的股東回報規模達到29.3萬億韓元。加上2026年的股東回報，預計2024年至2026年三年間的股東回報總額將達到120萬億至140萬億韓元。

KB證券此前預計，未來3年三星電子的股東回報總規模至少將達到600萬億至700萬億韓元，按現金分紅計算的股息率將達到7%至15%。

三星電子大規模股東回報的底氣，源於存儲半導體超級周期帶來的鉅額利潤。第二季度，三星交出了史上最強季報。公司營收171.5萬億韓元，按年增長130%；營業利潤89.49萬億韓元，按年增長1814%，均創歷史新高。其中，半導體業務貢獻了99.7%的營業利潤。

公司還預計市場持續處於供不應求狀態，下半年盈利將持續增長。今年6月中旬，韓股在登上歷史高位後，隨即遭遇了一輪慘烈殺跌。三星股價也一度接近腰斬，即便深度超跌後已開啟反彈修復，目前較6月高點仍回落超24%。

不過在過去12個月，該股股價累計飆升了近300%。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

存儲雙雄底氣雄厚

本周三，SK海力士已經率先打出天量回購牌。公司將回購價值40萬億韓元（286億美元）股票，並將2025年至2027年間產生的超過50%自由現金流用於提升股東回報。

回購計劃預計從8月20日開始實施，周期約為三個月，回購目的明確為股份註銷。

SK海力士二季度營收79.3萬億韓元、營業利潤60.5萬億韓元，均創歷史紀錄。

截至二季度末，現金及現金等價物升至88萬億韓元，淨現金規模擴大至69.4萬億韓元，為大規模回報提供直接底氣。

高盛預計，本次回購或是其更大規模股東回報計劃的開始，SK海力士正迎來盈利上升周期。其預測公司2025年至2027年的累計自由現金流將達到約252萬億韓元。

按照約55%的比例用於股東回報計算，公司未來可能向股東返還約140萬億韓元資金。

市場預計，三星和SK海力士年底將持有總計2630億美元的淨現金儲備。

據LSEG數據和路透測算顯示，這一數字是英偉達預估淨現金（1020 億美元）的兩倍有餘，同時也超過美股 「華麗七巨頭」 其餘六家科技企業的現金總和。