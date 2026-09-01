強積金總資產逾1.5萬億　積金局為逾9萬名僱員追討1.77億拖欠供款

積金局及積金易平台發表《2025-26 年報》顯示，截至2026年 3月底，強積金總資產超過15,000 億，較十年前增長超過 150%。強積金在該財政年度全年總供款達$912.3 億，連續第二個財政年度超逾900 億。



積金局及積金易公司2025至26年度年報顯示，強積金總資產逾1.5萬億，並曾為超過9萬名僱員成功追討1.77 億拖欠供款。

自願性供款佔強積金總供款26%

在 2025至26 財政年度，自願性供款佔強積金總供款 26%。除了僱主作的自願性供款，計劃成員的自願性供款亦持續增加，反映他們對強積金的信心日益提升。

積金局及積金易公司主席劉麥嘉軒表示，這些數字不僅印證了勞資雙方同心協力加強打工仔女的退休保障，亦反映了公眾對善用強積金累積退休儲備的信心日益提升。積金局肩負規管及監督強積金的重任，致力推展各項措施，協助計劃成員進一步壯大退休儲備，以實踐他們對更穩健退休保障的期望。

積金易平台方面，隨著最後一個強積金計劃於今年4 月成功完成上台，全部24個強積金計劃已順利加入「積金易」，涵蓋超過 28萬名僱主及近 500 萬名計劃成員。

為超過9萬名僱員成功追討1.77 億拖欠供款

積金局並推進多項工作，包括優化強積金投資規例、落實積金易收費於今年 4月1 日由 37基點（0.37%）下降至29基點（0.29%），較積金易推出前受託人收取的強積金行政費平均水平減少一半，以及強積金全自由行首階段方案法例修訂獲立法會通過。

積金局及積金易公司2025至26年度年報的其他重點包括可扣稅自願性供款帳戶達 101,000 個，自措施推出以來累計供款額156.1 億。共有 370 萬個強積金帳戶有投資於 DIS 旗下成份基金，佔全數1,120 萬個強積金帳戶約32.9%，涉及1,696.1 億資產，佔強積金總資產約 11.1%。為超過9萬名僱員成功追討1.77 億拖欠供款。

在匯報財政年度，積金局有約219萬盈餘，連續第二個財政年度錄得盈餘。積金易公司則有11.89 億盈餘，有關盈餘會保留作爲營運儲備。當積金易公司成功累積足夠供未來營運和發展的儲備後，所有超過營運儲備水平所需的盈餘會作進一步降低積金易收費之用，直接令強積金計劃成員受惠。截至2026 年 4 月底，積金易已處理逾 1,180 萬宗交易，當中約 78%的指示以數碼方式提交。