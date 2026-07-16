MPF｜積金易變「積金難」?　專家逐一回應負評　坦承存不理想情況

港府斥資近半百億元打造的「積金易﹙eMPF﹚」平台，隨著大型強積金受託人加入，已全面推出，惟各類問題持續出現，累計投訴個案逾萬宗。無論是網上討論區，還是該手機應用程式留言，仍見不少「負評」。



面對用戶「負評」，有積金易專家小組成員逐一回應，惟也坦誠當中存在不理想情況，目前該平台首要是需要做好系統穩定性工作，第二步方為功能性提升。積金局在回覆《香港01》查詢時則不諱言，積金易是一個全新且規模龐大的中央電 子平台， 亦沒有任何先例可供借鑒 。該局會按實際情況不時檢討，持續優化平台以提升用戶體驗。



App評分僅1.5星

新App面世，用戶反應暫時一般。積金易手機應用程式在蘋果手機ISO應用程式中，位居理財應用程式熱門下載榜首，甚至超越支付寶及八達通等港人常用的支付系統。然而，該應用程式獲高達4000個評分，卻只有1.5星，相較滿分為5星。而在安卓手機的Google Play上，網民評分也僅有2.4粒星，滿分為5星，亦屬不合格。

有網民直言，一個便民的程式，不應該存在如此多問題，並質疑當局無經過充足測試便急於推出，更戲稱應改名為「積金難」，「用甘﹙咁﹚多錢，請對甘﹙咁﹚既﹙嘅﹚團隊，整個負評如潮既﹙嘅﹚App出來，如果唔掂唔好浪費納稅人錢！」

需Android12以上方可安裝

目前積金易擁有網上平台及手機應用程式，但後者對於硬件有更高要求，例如需要Android 12作業平台以上方可安裝，意味市民會有需要下載更新或者更換手機，方能使用到積金易。

雖然Android 12 是 Google 於 2021 年推出的行動作業系統，但對於仍在使用2021年或者之前推出的舊款手機人士，又或未有更新軟件習慣的長者等，便無法下載積金易，意味無法在手機上享有平台服務，來管理強積金。

本身是積金易平台專家小組成員的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則認為，安全和方便是兩個極端，不能因為單純講求方便而放棄安全方面的要求，故此對於手機系統要求Android12以上，目前小組並沒有計劃去建議作出改變。

積金易平台已全面推出，但各種問題持續爆發，網民有不少負評。

軟件經常要更新

在身份認證方面，鑑於早前有人偽造身份證在積金易平台開戶，以盜取供款，積金易自今年1月起已停用電子身份證開戶，意味市民須登記「智方便」或親身到服務中心驗證身份，有網民反映此安排「擾民」。

但方保僑表示，其實盜取供款案件反映銀行及保險等金融機構使用的eKYC安全性未必足夠，故此他個人會強烈建議，香港客戶驗證方面均能夠轉用智方便系統。

另一邊廂，有網民反映軟件經常要更新，甚至出現更新後無法登入等情況，會出現「偵測到韌體被修改的裝置，此裝置的韌體已被修改，基於安全理由，您的存取被拒絕，請檢查您的裝置並重新登入，離開應用程式」字樣，其後無論是關機重開或者是移除程式重新安裝，均是未能成功。同時，也有網民反應指令執行被延遲，甚至有特殊要求的指令未能及時處理。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。

專家料更新情況將改善

面對積金易各類情況，方保僑表示，其實當中確實存在不理想情況，若果市民有真實需要可以透過真人直接聯絡，並進行特殊處理。

他又指出，積金易平台投資額巨大而相關工程也巨大，需要容納12個不同公司的計劃進入同一系統平台，故此當不同公司不同計劃有更新，或者積金易平台本身保安系統等更新，其實都會導致整個手機應用程式需要下載更新。但他預計，隨著積金易平台全面推出，之後更新頻密度會有所減少，故相信也會相應減少相關問題。

僅能查閱到「開倉」至今表現

對於在功能方面，相較以往強積金計劃受託人各自有的獨立平台，打工仔登入後一般能夠查閱到年初以來或者每周期﹙如每季﹚投資回報等資訊，積金易平台則僅能查閱到由供款首日開始計算的回報。

方保僑表示，其實目前積金易平台情況類似讓Band1及Band3學生一起上課，（Band1學生所比喻的是未有積金易平台前，各項內容顯示及功能服務等較為完善的受託人獨立平台，而Band3則為相對仍待改進的受託人平台），但預計積金易平台首要是做好系統穩定性工作，第二步方為功能性提升，包括改善平台顯示內容等，他期望後者今年內能夠做到。

滙豐表示，因應積金局早公佈積金易平台將進一步調盤收費，強積金智選計劃旗下全部20隻成分基金的管理費將會下調，減幅介乎10%至20%，逾175萬個計劃成員賬戶受惠。

三大受託人下調管理費 滙豐減幅最多20%

在收費方面，積金局主席劉麥嘉軒日前發表網誌稱，有信心積金易未來的收費可以持續下降至 20至25 點子（0.20%至0.25%），屆時強積金的行政費會較之前 58點子（0.58%）減少三分二。積金局亦會檢視其他強積金收費，包括成員服務費、投資管理費等的減費空間，目標是將強積金整體收費繼續向下調，預計在今年年底會有結果。

而事實上，隨著積金易推出，宏利、滙豐及永明三大強積金計劃受託人均有檢討收費水平，據GUM在5月發布的統計顯示，這三大受託人市佔率分別有27.8%、18%及10.9%，合共市佔率逾50%。

三大強積金計劃受託人中，最遲加入積金易平台為滙豐，其在回應《香港01》查詢時表示，滙豐強積金一直積極檢討收費水平，並因應積金局早前公佈積金易平台進一步調整收費，滙豐強積金智選計劃旗下全部20隻成分基金的管理費已下調，減幅介乎 100至 20%，逾175 萬個計劃成員賬戶受惠。該調整已把積金易平台的新行政費 29 點子反映在內，現時，滙豐強積金計劃內逾半數基金管理費已降至0.67%或以下。

滙豐表示，根據積金局強積金基金平台數據（截至2026年6月），滙豐強積金計劃在八大強積金計劃中擁有最低的基金開支比率，是次減費將進一步提升其市場競爭力。該行會在此基礎上，持續探索各種改善服務的機會，並致力達致進一步的成本優化，為計劃成員創造更大價值。

宏利表示，已進行第二次管理費調整，該計劃旗下29隻成份基金的管理費用總減幅達16%至31%。

宏利最高減幅31% 永明減24%

宏利表示，由4月1日起，逾200萬名宏利強積金成員將受惠於進一步的管理費用調整，此計劃旗下29隻成份基金的費用減幅介乎5%至12%。今次為此計劃自2025年11月加入 「積金易」平台後的第二次管理費調整，該計劃旗下29隻成份基金的管理費用總減幅達16%至31%。

另外，永明向《香港01》表示，永明彩虹強積金計劃已分別於今年1 月及4月下調計劃費用，管理費最高減幅高達24%，惠及超過80萬名計劃成員。

積金局表示，為了進一步提升用戶體驗 , 會按實際情況不時檢討，持續優化積金易。

積金局：已責成承辦商採取更積極措施

積金局在回覆《香港01》查詢時表示，積金易是一個全新且規模龐大的中央電 子平台， 亦沒有任何先例可供借鑒 。 積金易公司留意到有個別僱主及計劃成員在適應積金易方面需要協助，經過積金易公司及承辦商協助後，個案都獲得解決 。而為了進一步提升用戶體驗 , 積金易將繼續密切留意及收集積金易用戶的意見和建議，並會按實際情況不時檢討，持續優化積金易。

積金局並表示，因應現時所有強積金受託人已加入積金易，積金局及積金易公司已責成承辦商採取更積極措施, 繼續提升客戶服務水平,包括持續增加客戶服務人手 、 延長熱線及客戶服務中心服務時間 、 加強員工培訓 、 應用人工智能改善客戶服務的效率、擴展客戶服務中心規模、在常設的查詢熱線之外額外設立供款查詢專線、派積金易註冊車隊巡迴全港十八區提供服務 、 安排客戶服務 職員專責跟進投訴個案 , 以及增加外展隊人手到僱主辦公地方提供服務等。