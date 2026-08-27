北上消費增港人退休預算　每月開支逾1.5萬元　76%全數提清強積金

香港財務策劃師學會聯同萬通信託公布「IFPHKx 萬通積金：港澳退休開支指數」最新調查結果，顯示本地退休消費通脹持續超越整體物價升幅。由2020年11月至2026年5月期間，香港開支指數每年增加超過百分之五，平均每月開支升至15,090港元。反觀同期香港綜合消費物價指數（CPI）每年僅增長約百分之一點八，即退休人士生活開支的升幅接近一般CPI的三倍。



本港退休消費通脹超越整體物價升幅

香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄表示，港人疫情後多了北上消費，故此調查會加入外遊及餐飲兩大退休開支等，相較一般通脹數據未能完全如實反映退休的真實消費走勢。

北上旅遊及跨境交通為部分驅動力

開支指數由2020年的基準100點，升至2026年的131.6點，旅遊及跨境交通為部分開支的驅動力，高達八成受訪者曾前往大灣區內地城市，每次平均消費約人民幣1,100元。

北上退休參考澳門指標 每月開支10408澳門幣

至於近年港人會選擇北上退休，刻意參考今年調查首次研究的澳門，當地退休平均每月開支為10,408澳門幣，由於物價及生活習慣不同，會相對低於本港。

萬通信託行政總裁謝志雄、香港財務策劃師學會董事局主席張言銘、香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄。（顧慧宇攝）

退休人士習慣一筆過提取強積金 今年76%全數提取

而值得留意的是，大部分合資格退休人士仍習慣一筆過提取強積金，2026年約有76% 全數提取，楊偉雄表示，該比例相較過去往有所提升，估計可能與投資市場包括股市回升，帶動相關回報上升，而促使退休人士傾向全數提前。

不過，楊偉雄指出，利用強積金以應付每月開支的比例已由 2023年的一成（12%）上升至2026 年超過兩成（22%）。建議退休人士考慮採納分階段提取或結合年金方案，將強積金轉化為長遠可持續的退休收入。

該研究在2026年的香港調查中，尼爾森IQ（NIQ）共訪問了304名年齡介乎55至74嵗的退休人士，他們的退休前每月個人收入不少於港幣2萬元，而且未領取須經濟審查的社會保障或慈善援助，當中有約九成擁有自住物業，97%已完成按揭供款，意味主要為中產人士。該研究為首項同類研究，參考綜合消費物價指數（CPI）及政府公布的消費開支權數，追蹤及量度退休人士實際生活開支的長期變化。

平均退休開支為退休前收入的一半

研究也發現，2026年平均退休開支約為退休前收入的一半（49%），顯示消費態度尚算保守。然而，高達七成二（72%）受訪者希望過去能做出不同選擇，特別是「更早儲蓄或投資」、「更早學習理財知識」，以及「更坦誠地與家人討論金錢安排及照顧需求」，以資產較豐厚之退休人士尤甚。這一趨勢突顯，即使資產狀況看似充裕，準退休人士仍應盡早養成有紀律的儲蓄與投資習慣，並及早與家人商討財務安排。

香港財務策劃師學會行政總裁楊偉雄、香港財務策劃師學會董事局主席張言銘、萬通信託行政總裁謝志雄。（顧慧宇攝）

72%港人遺憾未及早理財及儲蓄

另外，雖然不少受訪者表示滿意現時的退休生活，但焦慮依然普遍存在，當中一半擔心突如其來的醫療開支：逾四成擔憂通脹蠶食購買力，而高達七成七仍未開展任何遺產或資產策劃。建議退休人士應及早建立醫療及應急儲備，訂立清晰的提取規則，並預先準備遺囑、持久授權書及預設醫療指示等法律文件，於健康狀況或家庭情況出現變化前做好充分準備。

萬通信託行政總裁謝志雄表示，退休人士雖然渴望享受豐富的退休生活，同時亦深切咸受到醫療通脹及長壽風險，即人還在，錢已盡的壓力。正因如此，退休人士必須改變將退休儲備視為一筆過固定儲蓄的觀念。透過善用強積金的靈活性，採取分階段提取及混合資產策略，並結合終身年金式收人與完善醫療保障，有效地將累積財富轉化為穩定、可預測的終身糧期。