日本債市重要里程碑！　10年期國債息1996年來首觸3%

環球債息抽升，周一彭博全球主權債券殖利率指數連續第四個交易日上漲，升至3.72%，創下2008年中以來最高。其中，日本10年期國債殖利率本世紀首次觸及3%，對於一個基準借貸成本多年來一直接近零、如今逐步恢復正常的債市來說，是重要的里程碑。



彭博報道指出，周二該殖利率一度上漲6個基點至3%，為1996年以來的最高水準。去年同期，殖利率僅為現在的一半，突顯了變化之快，正對日本經濟和全球金融市場產生連鎖反應。

報道又稱，自日本央行在2024年結束全球最後一個負利率政策以來，該國債市動態發生了巨大變化。價格過去由日本央行主導，如今更大程度是由國內外投資者決定。相較於日本央行的政策，他們根據通膨和經濟成長前景，以及日本國債相對於其他資產的風險和回報來做出買賣決策。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

債價不再由日本央行主導

BNY亞太區高級市場策略師Wee Khoon Chong向彭博表示，殖利率上升會按市值計價下跌對現有投資組合造成壓力，但同時也為固定收益投資者創造更具吸引力的入場機會。日本國債正再次成為一種可靠的資產配置選擇。

儘管日本央行仍持有大量國債，但較高的殖利率正鼓勵日本機構投資者增持，全球基金在該市場也日益活躍。國際投資者約占每月日本國債現貨交易量的三分之二，高於2009年的12%。

這一切都發生在全球債券殖利率走高之際，不斷上漲的油價加劇了人們對通膨的擔憂，投資人也越來越預期聯儲會將提高利率，這加劇了日本市場的波動。