財經視野｜三大因素發酵　美30年債息逼金融危機初期高位

由於投資者擔心美國國債規模激增、長期國債供應大增，以及通膨過去五年持續高於聯儲，美國30年期國債殖利率升至近20年來最高水平。



周一，美國30年期殖利率上漲3個基點，至5.29%，為2007年以來最高水平，進一步逼近全球金融危機初期創下的5.44%高點。

彭博報道指出，長期殖利率上升正在推高美國政府的融資成本。隨著政府債務增加、通膨持續偏高，短期利率可能在較長時間內維持高位，投資者因此要求更高溢價。

美國30年期殖利率進一步逼近全球金融危機初期創下的5.44%高點。（路透社）

專家︰不應逆勢押注長債拋售結束

巴克萊美國利率策略主管Anshul Pradhan向彭博表示：「我們一直認為，不應逆勢押注長債拋售結束，現在仍然維持這一觀點。長債反彈需要若干因素同時發生，包括財政狀況改善、AI相關債券發行放緩、美國財政部調整發行策略，以及經濟數據持續疲軟」。

報道又稱，周一的交易延續了上周的拋售。上周，美國財政部被迫以5.216%的殖利率發行250億美元30年期新債，這是2001年以來此類交易的最高中標殖利率。此前一天，10年期美債中標殖利率也升至2007年以來最高。

美國經濟數據走弱也加劇了不同期限美債走勢的分化，推動殖利率曲線進一步陡峭。本月迄今，30年期美債殖利率已上漲逾4個基點，而2年期殖利率則下降12個基點。