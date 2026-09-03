亞幣保衛戰｜日圓盤中急升引發市場揣測　是直接干預或匯率詢價？

日圓兌美元大幅走強，令交易員高度警惕當局是否採取進一步行動支撐日圓。紐約交易時段，日圓一度上漲1.2%，至1美元兌158.22日圓。此番走勢令市場參與者戒備，當局是否在聯繫銀行詢問匯率情況，而這通常是直接干預的前兆。策略師指出，此次波動幅度小於過去官方入市干預時的水平。



波動幅度少於上市美日干預

彭博報道指，道明證券駐紐約策略師Howard Du表示：「我對今天早間日圓走勢是由干預推動這一說法持懷疑態度。與過去幾次匯率詢價時期相比，這次波動幅度也較小。」

他指出，日圓當天早些時候已經開始走強。日本央行立場最鷹派的成員之一、審議委員高田創表示不排除採取超出常規幅度的加息行動，也不排除連續加息。

周三的波動也在9.5萬億美元的全球外匯市場掀起漣漪。彭博美元現貨指數下跌0.3%，創8月21日以來最大盤中跌幅；一項新興市場貨幣指數則升至當日高位。日圓兌歐元也上漲逾1%。

不過，此次波動幅度仍小於此前東京和華盛頓聯手支撐日圓時的行情。兩國1998年來首次協調買入日圓，推動日圓從約1美元兌164日圓、接近40年來最弱水平附近反彈約5%。兩國政府也表示，如有必要將採取進一步聯合行動。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

直接干預非當局支撐日圓唯一方式

不過，直接干預並不是當局支撐日圓的唯一方式。今年1月，紐約聯儲曾聯繫金融機構詢問日圓匯率情況。當時，華爾街策略師和交易員認為，這些詢價可能是在為日本後續入市支撐日圓做準備。

美國財政部沒有立即回應有關周三是否參與干預或匯率詢價的置評請求。紐約聯儲也未立即發表評論。

Monex Inc.外匯交易員Andrew Hazlett向彭博表示：「我們聽到市場傳言稱這是干預，但從波動幅度來看，我持懷疑態度。」不過，他也表示，日圓兌美元和歐元的走勢「除此之外很難解釋」。

Macro Hive外匯策略師Ben Ford認為，這種幅度相對不大、但速度很快的上漲，看起來可能是一次匯率詢價，尤其是與近幾年真正干預時的幅度相比。他說：「今天的情況可能更多意味著，日本正在擺脫事先釋放干預信號的做法，而是以更強硬的方式啟動干預周期。」

「無論是真正入市干預，還是僅僅通過匯率詢價進行口頭干預，市場反應都表明當前倉位已變得相當敏感。市場已經接收到當局希望日圓走強的信號，」宏利投資管理的Nathan Thooft表示。「但從基本面來看，很難說這種走勢可持續。」