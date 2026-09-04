押注逾千億美元！　摩通料日圓升破155　空軍平倉勢加速漲勢

摩根大通策略師表示，如果日圓兌美元匯率升破155，大量空頭頭寸的進一步平倉可能會加速日圓的漲勢。



「近期的價格走勢似乎印證了我們的觀點，即仍有相對較大規模的日圓空頭頭寸未倉，」Junya Tanase等策略師在一份報告中寫道。如果美元兌日圓跌破155，「不能排除拋售引發進一步拋售，並導致日圓升值幅度超出預期的風險。」

摩根大通估計，目前仍有16萬億日圓(1,026億美元)至17萬億日圓的日圓空頭頭寸未平倉，並稱理論上，如果全部平倉，美元兌日圓匯率可能會跌至142-146區間。

外界預期日本央行加快升息步伐

外界也預期日本央行加快升息步伐。此前，日圓經歷了自7月底日美聯合干預支撐以來最強勁的反彈之一。本周早些時候，美元兌日圓一度攀升至160.39，創下干預以來的最高水平，隨後急劇回落，一度來到155.30的低點。這一走勢使該貨幣對距離干預後的低點155.23僅一步之遙。

這波漲勢是由日本政府養老投資基金(GPIF)或重新考慮其資產配置的臆測所推動，外界也預期日本央行加快升息步伐。

不過，摩根大通表示，對GPIF和日本央行的預期「似乎有些過頭」，目前來看，美元兌日圓匯率大舉跌破其預期區間155-165的可能性不高。