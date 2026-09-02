日本28歲YTB財務自由宣佈退休！揭秘2億日圓配置：躺着覺也有進帳

日本28歲YouTuber Ko-kun（こーくん）近日無預警宣佈「退休」，他過去與前女友Nagomi（なごみ）組成知名情侶檔頻道「NakoNako Couple（なこなこカップル）」而在日本走紅，至今仍擁有超高人氣。Ko-kun近日在影片中大方公開個人實際財產狀況，表示自己已達到FIRE（Financial Independence, Retire Early，即財務自由可提早退休）目標，又透露目前個人累積總資產高達2億日圓（約980萬港元），再加上這一、兩年開始接觸投資，幽默地形容「就算躺着睡覺也有進帳」。



日本28歲YouTuber Ko-kun（こーくん）近日無預警宣佈「退休」。（IG@koki.hj.20）

Ko-kun曾與前女友Nagomi（なごみ）組成知名情侶檔頻道「NakoNako Couple（なこなこカップル）」而走紅全日本。（資料圖片）

Ko-kun近日在影片中大方公開個人實際財產狀況，證實自己已達到FIRE（財務獨立，提早退休）目標。（YouTube@さすがに無理か。）

28歲FIRE資產配置拆解：近2年深入投資月領3萬港元利息

Ko-kun自21歲起開始經營影片平台，近2年他深入接觸投資與資產配置，將其中約1.2億日圓（約590萬港元）轉化為美元，主要投入年利率約6%的美國企業債券。

Ko-kun透露近2年他深入接觸投資與資產配置，令自己達到財務自由。（YouTube@さすがに無理か。）

Ko-kun光是靠着美債利息，每月就能穩定領取60萬日圓（約3萬港元），每年被動收入高達720萬日圓（約36萬港元），對此幽默形容「就算躺着睡覺也有進帳」。

Ko-kun只靠着美債利息每月就能穩定領取60萬日圓（約3萬港元），幽默形容「就算躺着睡覺也有進帳」。（YouTube@さすがに無理か。）

低物慾成致富關鍵 澄清不會淡出網絡界將持續更新YouTube頻道

除了精明的投資策略外，Ko-kun強調「極低的物慾」才是自己能迅速累積龐大財富的核心關鍵，他直言：「如果任由自己的金錢觀念扭曲膨脹，最終只會毀掉整個人生。」

Ko-kunhai還強調「極低的物慾」才是自己能迅速累積龐大財富的核心關鍵。（YouTube@さすがに無理か。）

對於未來的規劃，他特別澄清宣佈退休並不代表完全退出網絡界，後續依然會繼續更新YouTube頻道，只是擺脫了經濟壓力，隨心所欲地享受無壓力的創作生活。