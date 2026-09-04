銀色債券2026截飛　銀行認購反應盤點　滙豐︰金額飆23%破頂

政府發行的最新一期銀色債券今天（4日）截止申請，市民反響熱烈。滙豐（0005）宣布，錄得銀債認購總額較2025年上升23%，而申請人數增加31%，兩者均創歷史新高。



滙豐：申請人數及認購總額同創新高

滙豐香港區發言人表示，投資者對銀債的興趣依然濃厚，因其可提供較為穩定、可預期的收入來源，亦具一定避險作用；加上利率走勢仍然備受關注，銀債的防守性回報特質有助投資者在不確定市況中分散風險、穩健部署。此外，透過滙豐申請銀債的合資格客戶，以認購退款開立3個月港元定期存款可享 3%的優惠年利率；投資指定產品亦可享有優惠。

目前，滙豐錄得的銀債認購總額較2025年上升23%，申請人數增加31%，兩者均創歷史新高。另外，約4份之1的申請人為首次透過滙豐認購銀債，而2026年逾半申請經網上提交，反映簡便的數碼體驗正吸引更多投資者參與市場。

恒生：認購人數增三成

恒生銀行發言人表示，恒生客戶認購第十一批銀色債券反應熱烈，總認購人數及金額分別按年增長超過三成和近兩成半，均創歷年新高，反映市場對具穩定收益的投資產品需求持續強勁。

同時，超過一半申請透過數碼渠道遞交，顯示客戶日益傾向使用恒生Mobile App及網上理財等數碼渠道進行投資交易，享受更便捷、更即時的認購體驗。