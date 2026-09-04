銀色債券2026｜穩袋逾4厘息最後召集！　今日下午2點截止認購

港府新一批銀色債券將於今日(4日)下午2時截止認購，是次銀債提供保證息率4.25厘，是歷來第二高。該批銀債預計將於9月11日公佈認購結果，並於9月15日正式發行。有專家預計，新一批銀色債券認購金額及人數有望超越去年，再創歷史新高，建議可認購20至30手。



港府新一批銀色債券將於今日(4日)下午2時截止認購，是次銀債提供保證息率4.25厘，是歷來第二高。

認購金額及人數有望再創新高

新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次，保證息率不少於4.25厘，即一手1年收息425元，3年合共收息金元。

申請人需為年滿60歲（1967年或之前出生），並持有有效香港身份證的市民，可透過配售銀行或指定證券經紀提出申請，並按循環機制配發，每名投資者最多可獲配100手。倘以專家建議認購30手(約30萬元)計，意味1年收息12750元，3年到期可獲利息合共38250元。

不過，回顧歷年銀色債券，2023年銀色債券的保底息達5厘，為歷來最高，其後2024及2025年回落至4厘及3.85厘。在認購人數及金額方面，則以去年逾37萬人及982億元，雙雙創歷來最高紀錄，惟「憎多粥少」，即使去年最終發行額上調至550億元，但最終每人最多獲派17手，為2022年以來最少，而2024年每人最多獲派24手，為歷來最多。