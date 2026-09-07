俄羅斯資金湧港！首7月狂掃近百噸黃金創新高　大部分流向內地

俄羅斯遭西方制裁影響，當地黃金正加速轉往香港市場，改寫全球黃金版圖。外電引述香港貿易數據顯示，今年首7個月，香港從俄羅斯進口的黃金接近100噸，不但創下歷史新高，亦為2025年同期的3倍水平。當中大部分黃金最終都流向了中國內地，而香港過去兩年在中國黃金進口總量中佔比也急劇上升。



今年首7個月，香港從俄羅斯進口的黃金接近100噸，不但創下歷史新高，亦為2025年同期的3倍水平，當中大部分黃金最終都流向了中國內地。（網絡圖片）

俄烏戰來狂掃350億美元黃金 分析憂為港金融業帶來挑戰

英國《金融時報》報道，自2022年俄烏戰事全面爆發後，倫敦市場不再接納俄羅斯生產的黃金，促使當地生產商逐步將出口轉往亞洲。由於內地及香港未有對俄羅斯黃金實施同類限制，兩地遂成為俄羅斯黃金的重要流向之一。

英國地緣政治顧問公司Gatehouse顧問Vita Spivak表示，在中俄經貿關係下，莫斯科透過向北京出售資源換取經濟支持，而香港無可避免地在相關貿易中扮演重要角色。

報道指，自2022年初俄烏衝突爆發以來，香港實體累計買入約2,760億港元、折合約350億美元的俄羅斯黃金。大部分運抵香港的黃金最終流入內地，而過去兩年，經香港輸入的黃金佔中國黃金總進口量的比重亦顯著上升。

相關交易已引起西方監管機構關注

倫敦證券交易所集團（LSEG）分析師Debajit Saha解釋，由於中國內地對黃金進口設有配額，不少中國買家會先購入黃金，再將其存放於不設進口限制的香港。此外，中東衝突造成杜拜物流受阻，進一步加強香港在俄羅斯黃金交易及清算中角色。

不過，相關交易亦引起西方監管機構關注。美國財政部於2024年曾制裁數家香港實體，指其涉及一個與俄羅斯有關的黃金洗錢網絡。有分析人士警告，在香港的俄羅斯黃金數量不斷增加可能為香港國際金融業帶來挑戰，因為這會使西方銀行和煉油廠遵守海外制裁法變得更加複雜。

而事實上，香港近月積極鞏固國際黃金交易中心的地位，並於今年7月展開黃金中央清算及結算系統試營運。財經事務及庫務局表示，新系統參與者須遵守相關的反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定。