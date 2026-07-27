保管箱需求大　上商翻新西環分行引入機械臂︰金價跌　多人擺金條

銀行分行時不時翻新，以提升服務水平，有老牌銀行就加強保管箱自動化。上海商業銀行宣布，位於堅尼地城吉席街的西環分行已完成全面升級，並將於今日﹙27日﹚重新投入服務。該分行自 1962 年開業以來，扎根西環逾六十載，作為是次升級的重點之一，該分行推出全新自動化保管箱服務，成為首家本地銀行引入機械臂運送技術，透過科技將保管箱自動運送至保管箱貴賓室。該分行共提供超過1,600 個不同尺寸的保管箱，回應客戶對保管箱服務的需求。



蔡詠贊表示，不同客戶層對保管箱服務都有很大的需求，例如新婚人士會放置具紀念價值的金器、珠寶首飾、龍鳳鈪等，已置業並完成供款的會放置樓契，趁金價回落買金條的人士會放金條或金粒等等。（網絡圖片）

西環分行推自動化保管箱服務 引機械臂運送技術

上海商業銀行分行網絡總監蔡詠贊表示，上商目前在香港共有超過41 間分行，當中19 間分行設有保管箱服務，而西環分行保險箱佔用率高達逾99%，高於其他分行。整體來看，市場上不同客戶層對保管箱服務都有很大的需求，例如新婚人士會放置具紀念價值的金器、珠寶首飾、龍鳳鈪等，已置業並完成供款的會放置樓契，趁金價回落買金條的人士會放金條或金粒等等。有客戶使用保管箱服務可能是因為家中空間有限，或者為避免外傭盜竊等問題。

蔡詠贊表示，客戶於保管箱服務櫃檯完成身份核實程序，只需掃描一次性二維碼，即可進入獨立貴賓室。客戶於輸入個人保管箱號碼後，機械臂會自動將保管箱運送至客戶前，客戶再以個人專屬鑰匙即可開啟，打破以往需顧及人手搬運的高度限制，從而增加保管箱的數量。客戶無需進入保管箱庫房，開啟保管箱，有助提升私隱度。同時，機械臂運送技術免除客戶徒手搬動保管箱，尤其放於高層保管箱的安全風險。該分行保管箱年費由港幣1,650元至港幣5,800元不等。

西環分行實用面積超過7,000 平方呎，一樓財富管理中心摒棄傳統櫃檯模式，改以私人會議室與專人接待，營造更高端親切的理財氛圍。該分行採用木質基調，大堂櫃檯移除頂部框架，採用圓弧轉角設計，減少刻板隔閡，增添開放感。分行亦貫徹綠色建築理念，採用低碳、循環再造及具國際環保認證的建材。其中，後勤區域鋪設環保地毯與地板，等同回收再利用高達 16.8萬個廢棄 PET 塑膠瓶。