折疊屏iPhone快將登場！蘋果十年磨一劍　提速緣起庫克亞洲行

本港時間周四﹙10日﹚凌晨，蘋果將發布旗下首款折疊屏手機，這將是iPhone問世近20年以來最大規模的一次設計變革。目前，iPhone貢獻了蘋果大約一半的銷售額。



這次發布亦將成為新任執行長特努斯（John Ternus）的首秀。他已於9月1日接任CEO，蘋果選擇在此時完成領導層交接，意在宣告公司產品邁入新時代，並由特努斯親自發布這款折疊屏設備；至於如今轉任執行董事長的庫克﹙Tim Cook)，則會在台下觀看，可Apple首款摺機跟他有特殊意義。



傳蘋果早於三星探索摺疊屏 最初構想為iPad mini

據彭博報道，走到今天發布這一步，蘋果實際上經歷了長達多年的試驗與研發。其高度保密的核心技術開發團隊，早已研究折疊屏手機、顯示屏及相關零組件多年。彭博信息更指出，蘋果對折疊屏技術的探索，甚至早於三星2019年憑首款Galaxy Fold將該產品類別帶入大眾視野的時間。

在庫克推動該項目成為優先事項前，公司的工程師、設計師與高管們一直在討論，蘋果的折疊設備究竟應採用何種形態。當時最初的構想之一，是一款能展開成更大尺寸平板電腦的iPad mini。

蘋果公司前CEO庫克（Tim Cook，右）與接班人特努斯（John Ternus，左）

庫克亞洲之行成轉折點 拍板鎖定折疊iPhone

項目的關鍵轉折發生在2020年。彭博報道，當時時任執行長庫克在結束一次亞洲之行後，對折疊屏手機這項新產品產生了不同尋常的熱情。在訪問中國及亞洲其他地區期間，庫克看到越來越多消費者開始使用三星、華為等推出的折疊屏設備。儘管當時折疊屏手機仍屬剛起步的新興市場，但他回到美國後確信，蘋果也必須推出自己的折疊屏手機，並隨即推動公司加快相關研發。

庫克的熱情將項目帶入更有望進入主流市場的方向。蘋果最終沒有選擇從折疊屏iPad入手，而是將重心轉向打造折疊屏iPhone。彭博引述消息稱：「庫克是這個項目最早、也是最堅定的支持者。他在亞洲到處都看到人們使用折疊屏手機，於是認為蘋果也必須進入這個領域。」

此外，庫克對這個項目的參與程度尤其引人注目。在此之前，庫克最為人熟知的是對公司財務與供應鏈的專注。他雖然會參與產品演示和重大決策，但通常不會深度介入新產品最初的構思與創意階段。對於上述消息，蘋果公司發言人拒絕置評。