蘋果摺疊機推出首年　機構預測市佔率或將超越華為

市場研究機構預測，蘋果首款摺疊屏iPhone今年出貨量最高可達600萬部，有望在進入摺疊屏手機市場的第一年，就超越華為、躍居全球第二，僅次於三星。



Counterpoint Research星期一（9月7日）發布報告，預計蘋果今年將取得全球摺疊屏手機市場25%的出貨量份額，超過華為的22%；三星則以38%繼續居首。

該機構指出，蘋果今年的銷售窗口預計較短，若仍能取得上述份額，將顯示蘋果對摺疊屏市場的顯著帶動作用。不過，這款新摺疊機上市初期的主要限制預計來自供應端，而非需求。

市場普遍預測，由於初期產量有限，蘋果新機發布後，銷售和交付預計不會立即全面展開，而是隨着產能提升，逐步擴大各地區的供應。

2026年6月29日，印度孟買一間蘋果商店展示一系列iPhone 17手機。（Reuters）

Counterpoint預計，2027年全球摺疊屏手機出貨量將同比增長37%。蘋果產品完整銷售一年的貢獻將成為主要動力，蘋果摺疊屏手機出貨量預計將增加一倍以上，市場份額升至40%。

與此同時，三星和華為持續推出寬屏書本式摺疊手機，其他廠商也加緊布局，有望進一步推動市場增長。三星繼續推動摺疊屏技術創新，華為則憑藉多樣化產品設計，在中國市場保持競爭力。

目前，摺疊屏手機僅占全球智能手機市場約2%，仍有較大的增長空間。Counterpoint認為，未來競爭的關鍵將是用戶體驗，以及能否圍繞辦公、內容消費等需求，開發吸引更多消費者的使用場景。

圖為2026年9月7日，北京華為專賣店內，一名工作人員手持新推出的華為 Mate XT2 可摺疊智能手機。 （Reuters）

不過，摺疊屏手機的價格目前仍約為傳統直板智能手機的三倍，距離大眾市場的廣泛普及仍需數年。

蘋果預計將在美國時間9月9日發布首款摺疊屏手機，華為和小米則搶先出招，分別推出新款摺疊屏機型。

彭博社分析指出，這突顯了蘋果進軍規模雖小、卻定位高端的摺疊屏市場，為競爭對手帶來的壓力與機遇。摺疊屏iPhone預計售價超過2000美元（約2533新元），有望帶動消費者對這類設備的關注。

中國廠商和三星電子已在這一市場耕耘多年；在中國整體智能手機市場持續萎縮之際，摺疊屏手機仍是表現相對堅挺的亮點之一。

不過，華為此次推出的Mate XT2三摺疊手機，起售價為1萬9999元人民幣（約3770新元），比上一代高出約10%。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

